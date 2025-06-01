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«Спецоперация» украинской разведки во Владивостоке
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«Спецоперация» украинской разведки во Владивостоке

Командующий украинской пехотой подал в отставку

17:34 2329

Командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Михаил Драпатый подал в отставку после российского удара по 239-му полигону.

«Я принял решение подать рапорт об отставке с должности командующего Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины. Это осознанный шаг, продиктованный моим личным чувством ответственности за трагедию на 239-м полигоне, в результате которой погибли наши воины», - подчеркнул он.

По словам Драпатого, он, как командующий, не смог в полной мере обеспечить выполнение своих приказов.

Генерал-майор напомнил, что в результате российского удара погибли 12 человек.

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