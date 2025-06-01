Xуситы атакуют Израиль

Сторонники йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» (хуситы) заявили о нанесении ракетного удара по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве, а также об атаке на три другие цели в Израиле с применением беспилотников.
Об этом сообщил официальный представитель хуситских вооруженных формирований Яхья Сариа.
«Ракетные войска провели военную операцию, в ходе которой атаковали аэропорт Лод (Бен-Гурион — прим.) в оккупированном районе Яффо (имеется в виду Тель-Авив — прим.) с использованием гиперзвуковой баллистической ракеты», — заявил он в эфире телеканала Al Masirah, подконтрольного движению.
*** 18:58
Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что поручил Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжать наступление на позиции радикального движения ХАМАС в секторе Газа независимо от хода переговоров.
«Я поручил Армии обороны Израиля продолжать наступление по всем целям вне зависимости от каких-либо переговоров и использовать все необходимые средства — с воздуха, земли и моря — для защиты солдат и уничтожения террористов из ХАМАС», — написал министр в социальной сети X.
Кац также вновь подчеркнул, что ХАМАС стоит перед выбором: либо освободить заложников, либо быть уничтоженным.
*** 18:10
Силы ЦАХАЛ ликвидировали командира ячейки ХАМАС на юге сектора Газа.
Израиль нанес удар в Аль-Маваси, уничтоживший Халиля Абд аль Насера Мухаммада Хатиба, сообщает пресс-служба армии.
*** 17:53
Из Йемена в сторону Израиля стреляют баллистическими ракетами, под угрозой в том числе Тель-Авив и Иерусалим, пишут израильские СМИ.