Xуситы атакуют Израиль

Сторонники йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» (хуситы) заявили о нанесении ракетного удара по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве, а также об атаке на три другие цели в Израиле с применением беспилотников.

Об этом сообщил официальный представитель хуситских вооруженных формирований Яхья Сариа.

«Ракетные войска провели военную операцию, в ходе которой атаковали аэропорт Лод (Бен-Гурион — прим.) в оккупированном районе Яффо (имеется в виду Тель-Авив — прим.) с использованием гиперзвуковой баллистической ракеты», — заявил он в эфире телеканала Al Masirah, подконтрольного движению.