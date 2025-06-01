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«Спецоперация» украинской разведки во Владивостоке
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«Спецоперация» украинской разведки во Владивостоке

Xуситы атакуют Израиль

ОБНОВЛЕНО 19:32
19:32 1819

Сторонники йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» (хуситы) заявили о нанесении ракетного удара по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве, а также об атаке на три другие цели в Израиле с применением беспилотников.

Об этом сообщил официальный представитель хуситских вооруженных формирований Яхья Сариа.

«Ракетные войска провели военную операцию, в ходе которой атаковали аэропорт Лод (Бен-Гурион — прим.) в оккупированном районе Яффо (имеется в виду Тель-Авив — прим.) с использованием гиперзвуковой баллистической ракеты», — заявил он в эфире телеканала Al Masirah, подконтрольного движению.

*** 18:58

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что поручил Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжать наступление на позиции радикального движения ХАМАС в секторе Газа независимо от хода переговоров.

«Я поручил Армии обороны Израиля продолжать наступление по всем целям вне зависимости от каких-либо переговоров и использовать все необходимые средства — с воздуха, земли и моря — для защиты солдат и уничтожения террористов из ХАМАС», — написал министр в социальной сети X.

Кац также вновь подчеркнул, что ХАМАС стоит перед выбором: либо освободить заложников, либо быть уничтоженным.

*** 18:10

Силы ЦАХАЛ ликвидировали командира ячейки ХАМАС на юге сектора Газа.

Израиль нанес удар в Аль-Маваси, уничтоживший Халиля Абд аль Насера Мухаммада Хатиба, сообщает пресс-служба армии.

*** 17:53

Из Йемена в сторону Израиля стреляют баллистическими ракетами, под угрозой в том числе Тель-Авив и Иерусалим, пишут израильские СМИ.

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