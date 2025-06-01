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«Спецоперация» украинской разведки во Владивостоке
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«Спецоперация» украинской разведки во Владивостоке

Трамп и Си на связи

17:56 818

Разговор президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина, как ожидается, состоится в ближайшую неделю, сообщил директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт.

«Мы ожидаем, что президент Трамп проведет замечательное обсуждение торговых переговоров с председателем Си на этой неделе. Это наши ожидания», - сообщил он в интервью телеканалу ABC News.

Хассетт подчеркнул, что в настоящее время не может подтвердить, что разговор лидеров двух стран уже запланирован на конкретную дату.

Ранее в Белом доме сообщали, что США и Китай в настоящее время согласовывают проведение телефонного разговора Трампа и Си Цзиньпина для урегулирования торговых разногласий.

В пятницу, 30 мая, президент США Дональд Трамп заявил, что Китай «находится в тяжелом экономическом положении» из-за введенных пошлин, поскольку фактически лишился возможности вести торговлю с США.

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