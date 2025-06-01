Ядерный спор между Ираном и ООН

В субботнем отчете утверждается, что за последние три месяца Иран значительно увеличил запасы обогащенного урана, объем которого достаточен для производства примерно десяти ядерных боеголовок. Кроме того, отмечается, что Тегеран не сообщил о наличии ядерных материалов и деятельности в трех незаявленных локациях. В заключении доклада говорится, что Иран не может гарантировать исключительно мирный характер своей ядерной программы.

Иран раскритиковал новый доклад Комиссии ООН по ядерной безопасности, в котором страну обвиняют в нарушениях международных обязательств в сфере ядерной деятельности.

Заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади отверг выводы доклада, назвав их «сфабрикованными» и основанными на данных, якобы предоставленных «сионистским режимом». Он заявил, что обвинения носят политический характер и используются для давления на Иран.

«Иран не стремится к созданию ядерного оружия и не располагает какими-либо незаявленными ядерными материалами или деятельностью. Пока наша ядерная программа находится под контролем МАГАТЭ, любые обвинения беспочвенны», — подчеркнул дипломат.

После публикации отчета министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи провел переговоры с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, призвав агентство «отражать реальность». Он также предупредил, что Тегеран даст «соразмерный ответ» на любые неправомерные действия со стороны европейских государств.

Как сообщает Bloomberg, в конце июня Совет управляющих ООН проведет заседание, на котором доклад может лечь в основу резолюции о нарушении Ираном своих ядерных обязательств.

Отмечается, что доклад был опубликован на фоне продолжающихся при посредничестве Омана переговоров между Ираном и США о возможном заключении нового соглашения по ядерной программе.