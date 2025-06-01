USD 1.7000
EUR 1.9286
RUB 2.2033
Подписаться на уведомления
«Спецоперация» украинской разведки во Владивостоке
Новость дня
«Спецоперация» украинской разведки во Владивостоке

Ядерный спор между Ираном и ООН

18:27 521

Иран раскритиковал новый доклад Комиссии ООН по ядерной безопасности, в котором страну обвиняют в нарушениях международных обязательств в сфере ядерной деятельности.

Об этом сообщает Bloomberg.

В субботнем отчете утверждается, что за последние три месяца Иран значительно увеличил запасы обогащенного урана, объем которого достаточен для производства примерно десяти ядерных боеголовок. Кроме того, отмечается, что Тегеран не сообщил о наличии ядерных материалов и деятельности в трех незаявленных локациях. В заключении доклада говорится, что Иран не может гарантировать исключительно мирный характер своей ядерной программы.

Заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади отверг выводы доклада, назвав их «сфабрикованными» и основанными на данных, якобы предоставленных «сионистским режимом». Он заявил, что обвинения носят политический характер и используются для давления на Иран.

«Иран не стремится к созданию ядерного оружия и не располагает какими-либо незаявленными ядерными материалами или деятельностью. Пока наша ядерная программа находится под контролем МАГАТЭ, любые обвинения беспочвенны», — подчеркнул дипломат.

После публикации отчета министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи провел переговоры с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, призвав агентство «отражать реальность». Он также предупредил, что Тегеран даст «соразмерный ответ» на любые неправомерные действия со стороны европейских государств.

Как сообщает Bloomberg, в конце июня Совет управляющих ООН проведет заседание, на котором доклад может лечь в основу резолюции о нарушении Ираном своих ядерных обязательств.

Отмечается, что доклад был опубликован на фоне продолжающихся при посредничестве Омана переговоров между Ираном и США о возможном заключении нового соглашения по ядерной программе.

Зеленский изменил состав делегации на переговорах в Стамбуле
Зеленский изменил состав делегации на переговорах в Стамбуле ОБНОВЛЕНО 19:44
19:44 4151
Операция «Паутина»: Последние данные
Операция «Паутина»: Последние данные добавлено видео 18:35
18:35 17731
Не нужен Казахстану БРИКС. И АЭС свою заберите
Не нужен Казахстану БРИКС. И АЭС свою заберите горячая тема
10:59 6499
Xуситы атакуют Израиль
Xуситы атакуют Израиль ОБНОВЛЕНО 19:32
19:32 1821
Командующий украинской пехотой подал в отставку
Командующий украинской пехотой подал в отставку
17:34 2331
Украинские беспилотники обвалили российские акции
Украинские беспилотники обвалили российские акции
17:23 3005
Финал чемпионата мира в Баку: Азербайджан против Венгрии
Финал чемпионата мира в Баку: Азербайджан против Венгрии Время реванша!
15:39 3208
Украина объявила массовую эвакуацию
Украина объявила массовую эвакуацию
12:19 8871
В Иране самая настоящая революция
В Иране самая настоящая революция наши подробности; все еще актуально
02:30 11982
Алтун оказался одним из лидеров ИГИЛ
Алтун оказался одним из лидеров ИГИЛ
14:09 3551
Россия разбомбила учебный центр ВСУ: Множество погибших
Россия разбомбила учебный центр ВСУ: Множество погибших ОБНОВЛЕНО 14:07
14:07 5902

ЭТО ВАЖНО

Зеленский изменил состав делегации на переговорах в Стамбуле
Зеленский изменил состав делегации на переговорах в Стамбуле ОБНОВЛЕНО 19:44
19:44 4151
Операция «Паутина»: Последние данные
Операция «Паутина»: Последние данные добавлено видео 18:35
18:35 17731
Не нужен Казахстану БРИКС. И АЭС свою заберите
Не нужен Казахстану БРИКС. И АЭС свою заберите горячая тема
10:59 6499
Xуситы атакуют Израиль
Xуситы атакуют Израиль ОБНОВЛЕНО 19:32
19:32 1821
Командующий украинской пехотой подал в отставку
Командующий украинской пехотой подал в отставку
17:34 2331
Украинские беспилотники обвалили российские акции
Украинские беспилотники обвалили российские акции
17:23 3005
Финал чемпионата мира в Баку: Азербайджан против Венгрии
Финал чемпионата мира в Баку: Азербайджан против Венгрии Время реванша!
15:39 3208
Украина объявила массовую эвакуацию
Украина объявила массовую эвакуацию
12:19 8871
В Иране самая настоящая революция
В Иране самая настоящая революция наши подробности; все еще актуально
02:30 11982
Алтун оказался одним из лидеров ИГИЛ
Алтун оказался одним из лидеров ИГИЛ
14:09 3551
Россия разбомбила учебный центр ВСУ: Множество погибших
Россия разбомбила учебный центр ВСУ: Множество погибших ОБНОВЛЕНО 14:07
14:07 5902
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться