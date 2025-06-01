1 июня 2001 года стало не просто очередной датой в летописи Непала. Это был день, когда в королевском дворце Катманду, в самом сердце Гималаев, стрекотнула автоматная очередь, перебившая артерию тысячелетней власти. Принц Дипендра — наследник трона, любимец народа, дитя династии — поднял оружие на собственного отца, короля Бирендру, а также на свою мать, братьев, теток и дядей. Он обрушил карающую десницу калибра 7,62 на тех, кто был не только его плотью и кровью, но и символом самого божественного устройства непальского мира. Девять убитых, пятеро тяжело раненых - последний акт древнего культа, завершенный одиночным выстрелом в собственную голову. Дипендра впал в кому, но три дня юридически оставался королем. Божественный статус — с трубками в горле, с черепной костью, размолотой пулей, выпущенной в упор. Гротескный абсурд, достойный пера Кафки: бог во плоти лежит в реанимации, убив отца и мать, и все же оставаясь формальным повелителем. Вот она, метафизика краха монархии — когда даже священная кровь не способна удержать трон.

Согласно официальной версии, трагедия имела почти опереточный сюжет: принцу не разрешили жениться по любви. Но он не убежал, не отрекся от престола, не превратился в Гамлета — он стал карой. Говорят, Дипендра убил династию ради женщины. А может, он просто показал, как легко легенда превращается в фарс, если снять корону и заглянуть в содержимое головы, которую она прикрывает? Прошло семь лет, и монархия в Непале исчезла. Минуло еще пятнадцать, и призраки прошлого вновь вышли на улицы. Те, кто некогда рыдали у сожженных тел королевской семьи, теперь с транспарантами требовали возвращения престола. История Непала — это азиатская трагедия в четырех актах: слепая вера, пролившая кровь, республиканский восторг, послевкусие хаоса и новая жажда порядка — пусть даже в позолоченной клетке. Бирендра, казавшийся реформатором с лицом Будды, получил образование в Европе, говорил о свободе, допустил оппозицию. Но история не прощает колебаний. Коммунисты ушли в леса, либералы - в заговоры, а маоисты - в бой. Пули сына стали последним аккордом этой раздираемой симфонии. В Непале ходило предсказание: короли не доживают до 56 лет. Махендра умер в 52, Бирендра — за полгода до проклятого рубежа. И только Гьянендра его перешагнул. И стал последним. Его восшествие выглядело как результат ужасной лотереи, как случайная карта в колоде смерти.