Израильские ВВС нанесли удары по Ливану

Как минимум один человек погиб, еще один получил ранения в результате израильских авиаударов по южным районам Ливана.
Об этом сообщил Минздрав арабской республики на своей странице в Facebook.
По его данным, один из ударов пришелся по мотоциклу в населенном пункте Арнун неподалеку от города Набатия — погиб водитель. Еще один удар был нанесен по автомобилю в районе населенного пункта Бейт-Лиф, в результате чего пострадал один человек.
По информации телеканала Al Mayadeen, израильские ВВС продолжают атаки по югу Ливана и пригородам Бейрута, нарушая соглашение о прекращении огня, вступившее в силу 27 ноября 2024 года.