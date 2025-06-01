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«Спецоперация» украинской разведки во Владивостоке
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«Спецоперация» украинской разведки во Владивостоке

Израильские ВВС нанесли удары по Ливану

18:42 417

Как минимум один человек погиб, еще один получил ранения в результате израильских авиаударов по южным районам Ливана.

Об этом сообщил Минздрав арабской республики на своей странице в Facebook.

По его данным, один из ударов пришелся по мотоциклу в населенном пункте Арнун неподалеку от города Набатия — погиб водитель. Еще один удар был нанесен по автомобилю в районе населенного пункта Бейт-Лиф, в результате чего пострадал один человек.

По информации телеканала Al Mayadeen, израильские ВВС продолжают атаки по югу Ливана и пригородам Бейрута, нарушая соглашение о прекращении огня, вступившее в силу 27 ноября 2024 года.

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