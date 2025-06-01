Суд не помеха: США сохраняют тарифы Трампа

«Будьте уверены, пошлины никуда не денутся. У него (у Трампа — прим.) так много других полномочий, что даже в самых необычных обстоятельствах мы найдем способ продолжить», — заявил Латник в эфире Fox News.

Министр торговли США Говард Латник заявил, что Соединенные Штаты продолжат тарифную политику президента Дональда Трампа независимо от решения суда о ее блокировке.

Он назвал решение федерального суда США по делам международной торговли «глупым». «Конгресс позволил президенту ввести пошлины и не проголосовал за их отмену», — подчеркнул министр.

Ранее федеральный суд признал, что введение пошлин нарушает пределы президентских полномочий, и заблокировал как новые тарифы, объявленные 2 апреля, так и часть ранее действующих — в частности, на продукцию из Канады, Китая и Мексики. Исключение составили пошлины на автомобили, сталь и алюминий.

В четверг апелляционный суд США временно приостановил действие постановления о блокировке. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что администрация намерена довести дело до Верховного суда.