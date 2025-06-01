Мерц выходит на первый план

По данным издания, Мерц рассчитывает не только на продолжение военной поддержки Киева, но и на выработку всеобъемлющего плана помощи Украине в послевоенный период, включая сценарии без участия США. При этом он подчеркивает важность сохранения тесного партнерства с Вашингтоном.

Об этом сообщает Bild со ссылкой на источники в правительстве ФРГ.

Уже 5 июня в Вашингтоне Мерц встретится с президентом США Дональдом Трампом. Это будет первая официальная поездка канцлера в США. В рамках визита запланированы переговоры, совместный обед и пресс-конференция. Стороны также обсудят угрозу введения американских пошлин против Евросоюза.

Инициативы Мерца совпадают по времени с сообщениями о намерении президента Франции Эммануэля Макрона выступить координатором возможных переговоров с Владимиром Путиным. В Париже заявили, что Макрон готов к такой роли, если это будет согласовано с Киевом и европейскими партнерами.