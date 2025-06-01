В Конгрессе раскрыли, кто ставил подпись за Байдена

Об этом сообщил председатель комитета по надзору и правительственной реформе Палаты представителей Джеймс Комер.

«Мы установили личности четырех сотрудников, которые, по нашим данным, направляли документы на автоматическую подпись, в результате чего подпись Джо Байдена «волшебным образом» появлялась на бумагах. Теперь мы хотим выяснить, кто наделил их такими полномочиями», — заявил он в эфире телеканала Fox News.

По словам конгрессмена, речь идет о важных документах, включая указы о помиловании и исполнительные распоряжения. Комитет рассчитывает получить официальные разъяснения по поводу организации процесса подписания.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что приказы Байдена о помиловании и смягчении приговоров примерно 2,5 тыс. человек юридически ничтожны, поскольку были подписаны без участия самого главы государства. Он также обвинил чиновников администрации Байдена в государственной измене, заявив, что с помощью таких подписей в страну были допущены десятки тысяч мигрантов.