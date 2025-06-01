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«Спецоперация» украинской разведки во Владивостоке
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В Анталье крупный митинг

ВИДЕО
20:49 1754

В Анталье прошел массовый митинг в знак протеста против ареста мэра Стамбула и кандидата в президенты Турции Экрема Имамоглу. Сегодня на марше вновь был замечен Пикачу, возглавивший колонну протестующих.

На протестном митинге, проведенном перед спортивным залом имени Тургута Озала, также было зачитано послание Имамоглу из тюрьмы в Силиври:

«Чтобы общество выжило, оно должно сначала доверять закону, а затем друг другу. Когда это доверие утрачено, ни политика не остается моральной, ни люди не могут держаться друг за друга».

Также в Анталье депутаты вывесили плакаты в поддержку Экрема Имамоглу.

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