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Поляки выбирают президента

21:28 396

Явка избирателей во втором туре президентских выборов в Польше, проходящих 1 июня, превысила показатели первого тура.

Об этом сообщил глава польской Центральной избирательной комиссии Сильвестер Марицняк.

К полудню по местному времени было выдано почти 7 миллионов бюллетеней — это 24,83% от общего числа избирателей. Для сравнения: во втором туре выборов 2020 года на тот же час проголосовали 24,73% граждан. В первом туре выборов, состоявшихся 18 мая, явка на 12:00 составляла 20,28%.

Голосование завершится в 21:00 по польскому времени, после чего будут опубликованы экзитполлы. Предварительные результаты ожидаются в понедельник.

Во второй тур прошли мэр Варшавы Рафал Тшасковский («Гражданская платформа»), набравший 31,36% голосов, и Кароль Навроцкий (Институт нацпамяти), которого поддерживает партия «Право и справедливость» — с 29,54%.

Опросы перед вторым туром показывали практически равные шансы обоих кандидатов, а также возможную рекордную явку с 1989 года.

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