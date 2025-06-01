В Индии всплеск COVID-19

Наибольшее количество заболевших зарегистрировано в штатах Керала (1 336), Махараштра (467) и в национальном столичном регионе Дели (375). За последние сутки в Керале, Карнатаке, Уттар-Прадеше и Дели подтвердили четыре смерти, связанные с коронавирусом. Также наблюдается рост числа заражений в штатах Гуджарат, Западная Бенгалия и Тамилнад.

В Индии зафиксирован резкий рост активных случаев COVID-19 — их общее число достигло 3 395, сообщили в индийском Минздраве.

Напомним, на прошлой неделе число активных случаев в стране составляло всего 257. Таким образом, за десять дней количество заболевших увеличилось более чем в десять раз.

По данным Минздрава, большинство новых случаев проходят в легкой форме. Власти призывают граждан соблюдать меры предосторожности: носить маски в местах скопления людей, сохранять социальную дистанцию и поддерживать гигиену рук и помещений.