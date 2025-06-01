USD 1.7000
EUR 1.9286
RUB 2.2033
Подписаться на уведомления
«Спецоперация» украинской разведки во Владивостоке
Новость дня
«Спецоперация» украинской разведки во Владивостоке

В Индии всплеск COVID-19

1 июня 2025, 22:15 1520

В Индии зафиксирован резкий рост активных случаев COVID-19 — их общее число достигло 3 395, сообщили в индийском Минздраве.

Наибольшее количество заболевших зарегистрировано в штатах Керала (1 336), Махараштра (467) и в национальном столичном регионе Дели (375). За последние сутки в Керале, Карнатаке, Уттар-Прадеше и Дели подтвердили четыре смерти, связанные с коронавирусом. Также наблюдается рост числа заражений в штатах Гуджарат, Западная Бенгалия и Тамилнад.

Напомним, на прошлой неделе число активных случаев в стране составляло всего 257. Таким образом, за десять дней количество заболевших увеличилось более чем в десять раз.

По данным Минздрава, большинство новых случаев проходят в легкой форме. Власти призывают граждан соблюдать меры предосторожности: носить маски в местах скопления людей, сохранять социальную дистанцию и поддерживать гигиену рук и помещений.

Все соперники «Зиря», «Араз-Нахчывана» и «Сабаха» в Европе
Все соперники «Зиря», «Араз-Нахчывана» и «Сабаха» в Европе Полный список
1 июня 2025, 23:08 858
Украинские беспилотники сегодня в ударе
Украинские беспилотники сегодня в ударе
1 июня 2025, 22:07 3184
Азербайджан - чемпион мира по мини-футболу!
Азербайджан - чемпион мира по мини-футболу! видео, обновлено 21:09
1 июня 2025, 21:09 9356
В Анталье крупный митинг
В Анталье крупный митинг ВИДЕО
1 июня 2025, 20:49 3594
В Кельбаджаре трактор подорвался на мине
В Кельбаджаре трактор подорвался на мине
1 июня 2025, 20:22 2288
Мерц выходит на первый план
Мерц выходит на первый план
1 июня 2025, 19:59 2958
В Стамбул прибыла российская делегация
В Стамбул прибыла российская делегация ОБНОВЛЕНО 21:45
1 июня 2025, 21:45 8008
Маск впечатлен действиями Украины
Маск впечатлен действиями Украины обновлено 22:52; видео
1 июня 2025, 22:52 29002
Не нужен Казахстану БРИКС. И АЭС свою заберите
Не нужен Казахстану БРИКС. И АЭС свою заберите горячая тема
1 июня 2025, 10:59 7600
ХАМАС готов вернуться за стол переговоров
ХАМАС готов вернуться за стол переговоров ОБНОВЛЕНО 23:27
1 июня 2025, 23:27 3404
Командующий украинской пехотой подал в отставку
Командующий украинской пехотой подал в отставку
1 июня 2025, 17:34 4034

ЭТО ВАЖНО

Все соперники «Зиря», «Араз-Нахчывана» и «Сабаха» в Европе
Все соперники «Зиря», «Араз-Нахчывана» и «Сабаха» в Европе Полный список
1 июня 2025, 23:08 858
Украинские беспилотники сегодня в ударе
Украинские беспилотники сегодня в ударе
1 июня 2025, 22:07 3184
Азербайджан - чемпион мира по мини-футболу!
Азербайджан - чемпион мира по мини-футболу! видео, обновлено 21:09
1 июня 2025, 21:09 9356
В Анталье крупный митинг
В Анталье крупный митинг ВИДЕО
1 июня 2025, 20:49 3594
В Кельбаджаре трактор подорвался на мине
В Кельбаджаре трактор подорвался на мине
1 июня 2025, 20:22 2288
Мерц выходит на первый план
Мерц выходит на первый план
1 июня 2025, 19:59 2958
В Стамбул прибыла российская делегация
В Стамбул прибыла российская делегация ОБНОВЛЕНО 21:45
1 июня 2025, 21:45 8008
Маск впечатлен действиями Украины
Маск впечатлен действиями Украины обновлено 22:52; видео
1 июня 2025, 22:52 29002
Не нужен Казахстану БРИКС. И АЭС свою заберите
Не нужен Казахстану БРИКС. И АЭС свою заберите горячая тема
1 июня 2025, 10:59 7600
ХАМАС готов вернуться за стол переговоров
ХАМАС готов вернуться за стол переговоров ОБНОВЛЕНО 23:27
1 июня 2025, 23:27 3404
Командующий украинской пехотой подал в отставку
Командующий украинской пехотой подал в отставку
1 июня 2025, 17:34 4034
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться