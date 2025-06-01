ЧП в бакинской тюрьме: Есть пострадавший

Сегодня в 13:10 в исправительном учреждении №12 обрушилась кровля жилого корпуса, предназначенного для заключенных.
Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Минюста, один из заключенных получил травмы.
Сегодня в 13:10 в исправительном учреждении №12 обрушилась кровля жилого корпуса, предназначенного для заключенных.
Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Минюста, один из заключенных получил травмы.
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