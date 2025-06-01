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«Спецоперация» украинской разведки во Владивостоке
Новость дня
«Спецоперация» украинской разведки во Владивостоке

ЧП в бакинской тюрьме: Есть пострадавший

1 июня 2025, 22:38 1684

Сегодня в 13:10 в исправительном учреждении №12 обрушилась кровля жилого корпуса, предназначенного для заключенных.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Минюста, один из заключенных получил травмы.

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Украинские беспилотники сегодня в ударе
Украинские беспилотники сегодня в ударе
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Азербайджан - чемпион мира по мини-футболу!
Азербайджан - чемпион мира по мини-футболу! видео, обновлено 21:09
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В Анталье крупный митинг ВИДЕО
1 июня 2025, 20:49 3595
В Кельбаджаре трактор подорвался на мине
В Кельбаджаре трактор подорвался на мине
1 июня 2025, 20:22 2289
Мерц выходит на первый план
Мерц выходит на первый план
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В Стамбул прибыла российская делегация
В Стамбул прибыла российская делегация ОБНОВЛЕНО 21:45
1 июня 2025, 21:45 8008
Маск впечатлен действиями Украины
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Командующий украинской пехотой подал в отставку
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1 июня 2025, 17:34 4034
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