Паутина для Путина

По соцсетям разлетелось определение операции, проведенной СБУ против российской стратегической авиации, как «российский Перл-Харбор». По степени неожиданности и досадности для Кремля – пожалуй. Но в военно-политическом отношении удар, нанесенный Украиной, значительно серьезнее. Больше правы, наверное, те, кто сравнивают результаты операции «Паутина» с уничтожением на третий месяц большой войны флагмана Черноморского флота России, крейсера «Москва». То был поворотный момент, спустя короткое время после которого стало ясно, что подавляющее военное преимущество России на море нивелировано, а корабли становятся не столько опасными боевыми механизмами, сколько уязвимыми целями для поражения ракетами и морскими дронами. Там, где видели силу, оказалась уязвимость. Основные силы ЧФ русским пришлось уводить из Крыма, Севастополя в Новороссийск.

Постоянные дроновые удары по аэродромам стратегической авиации в Дягилево (Рязанская область), Шайковке (Калужская область) и Энгельсе (Саратовская область) вынудили командование ВКС России перебазировать значительную часть самолетов на дальние базы – в Оленью (Мурманская область) и даже в Белую (Иркутская область). На их защиту поставлены зенитные комплексы, призванные бороться с тяжелыми украинскими БПЛА, летающими на тысячи километров. Но в этот раз скоординированная одновременная атака была предпринята небольшими дронами, по которым стрелять из зенитного вооружения – что палить из пушки по воробьям. Потери, объемы которых еще только предстоит окончательно подсчитать, необратимы: в современной России, которая тужится тягаться с мировыми лидерами, не умеют строить стратегические бомбардировщики. Летает еще советское добро, так-сяк модернизированное, нередко выходящее из строя. Теперь этот парк старых «тушек» серьезно прорежен. Средства доставки ядерных зарядов, предназначенные для борьбы с НАТО, были уничтожены или повреждены неядерной страной с помощью в тысячи раз более дешевого, но инновационного вооружения, примененного с высочайшей эффективностью за счет качества диверсионно-разведывательной подготовки.