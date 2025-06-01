Паутина для Путина

По соцсетям разлетелось определение операции, проведенной СБУ против российской стратегической авиации, как «российский Перл-Харбор». По степени неожиданности и досадности для Кремля – пожалуй. Но в военно-политическом отношении удар, нанесенный Украиной, значительно серьезнее.
Больше правы, наверное, те, кто сравнивают результаты операции «Паутина» с уничтожением на третий месяц большой войны флагмана Черноморского флота России, крейсера «Москва». То был поворотный момент, спустя короткое время после которого стало ясно, что подавляющее военное преимущество России на море нивелировано, а корабли становятся не столько опасными боевыми механизмами, сколько уязвимыми целями для поражения ракетами и морскими дронами. Там, где видели силу, оказалась уязвимость. Основные силы ЧФ русским пришлось уводить из Крыма, Севастополя в Новороссийск.
Постоянные дроновые удары по аэродромам стратегической авиации в Дягилево (Рязанская область), Шайковке (Калужская область) и Энгельсе (Саратовская область) вынудили командование ВКС России перебазировать значительную часть самолетов на дальние базы – в Оленью (Мурманская область) и даже в Белую (Иркутская область). На их защиту поставлены зенитные комплексы, призванные бороться с тяжелыми украинскими БПЛА, летающими на тысячи километров. Но в этот раз скоординированная одновременная атака была предпринята небольшими дронами, по которым стрелять из зенитного вооружения – что палить из пушки по воробьям.
Потери, объемы которых еще только предстоит окончательно подсчитать, необратимы: в современной России, которая тужится тягаться с мировыми лидерами, не умеют строить стратегические бомбардировщики. Летает еще советское добро, так-сяк модернизированное, нередко выходящее из строя. Теперь этот парк старых «тушек» серьезно прорежен. Средства доставки ядерных зарядов, предназначенные для борьбы с НАТО, были уничтожены или повреждены неядерной страной с помощью в тысячи раз более дешевого, но инновационного вооружения, примененного с высочайшей эффективностью за счет качества диверсионно-разведывательной подготовки.
И если после пощечины в Перл-Харборе от японцев Штаты очнулись и стали резко наращивать свои военные усилия во Второй мировой войне, приведшие в итоге к победе, то Россия находится на другом участке военной траектории. На четвертом году войны уже очевидно, что пик формы российская армия прошла, добавлять нечем и некем. При этом Владимир Путин занял непримиримую позицию, отказываясь использовать шанс, который ему подбрасывает Трамп: закончить войну сейчас, пока российские проблемы не стали вылазить со все большей очевидностью, и удовлетвориться захваченным.
Вопреки ожиданиям тех, кто надеялся на скорое прекращение огня, война, похоже, входит в новую стадию взаимного ожесточения. Обидные удары, в результате которых Кремль будет выглядеть жалко, будут происходить и дальше, как и гибель гражданского населения Украины после ракетных обстрелов. В ходе этого противостояния с, казалось, превосходящей силой, украинская армия и спецслужбы приобретают опыт и демонстрируют качество, какими не обладает никто в НАТО. И все чаще озвучивается мысль, что Украина нужнее Альянсу, чем Альянс, расслабленный и нерешительный, Украине. Любимый речитатив Трампа, что у Зеленского нет карт, не то что у Путина, звучит все бессмысленнее, если не сказать глупее и трусливее.