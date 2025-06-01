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Все соперники «Зиря», «Араз-Нахчывана» и «Сабаха» в Европе

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Эльмир Алиев, отдел спорта
1 июня 2025, 23:08 860

Сегодня стали известны все потенциальные соперники азербайджанских футбольных клубов во 2-м квалификационном раунде Лиги конференций.

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С этой стадии начнут борьбу серебряный призер Премьер-лиги «Зиря» и обладатель бронзовых медалей «Араз-Нахчыван». Во 2-м раунде Лиги конференций может сыграть и обладатель Кубка Азербайджана «Сабах», если проиграет в 1-м квалификационном раунде Лиги Европы.

Жеребьевка 2-го раунда Лиги конференций состоится 18 июня. На этой стадии сыграют 88 клубов. Азербайджанские команды из-за низкого рейтинга при жеребьевке окажутся среди «несеяных».

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Соперниками «Зиря», «Араз-Нахчывана» и «Сабаха» могут стать:

АЗ (Нидерланды), «Рапид» (Австрия), «Спарта» (Чехия), «Истанбул Башакшехир» (Турция), «Маккаби» (Хайфа, Израиль), «Омония» (Кипр), «Ягеллония» (Польша), «Санта-Клара» (Португалия), «Астана» (Казахстан), «Шарлеруа» (Бельгия), «Хайдук» (Хорватия), «Рига» (Латвия), «Марибор» (Словения), АЕК (Греция), «Балкани» (Косово), «Дунайска Стреда» (Словакия), «Ракув» (Польша), «Викинг» (Норвегия), «Русенборг» (Норвегия), «Арис» (Греция), «Аустрия» (Австрия), «Вадуц» (Лихтенштейн), «Данди Юнайтед» (Шотландия), «Брондбю» (Дания), «Силкеборг» (Дания), «Лозанна» (Швейцария), «Академия Пушкаша» (Венгрия), «Университатя» (Румыния), «Бейтар» (Израиль);

победители пар 1-го раунда Лиги конференций с участием таких команд, как «Шэмрок Роверс» (Ирландия), «Борац» (Босния и Герцеговина), ХИК (Финляндия), «Флора» (Эстония), «КИ Клаксвик» (Фареры), «Викингур» (Исландия), «Петрокуб» (Молдова), «Ларн» (Северная Ирландия), «Пайде» (Эстония), «Дюделанж» (Люксембург) и «Партизани» (Албания);

а также проигравшие в парах 1-го раунда Лиги Европы с участием таких клубов, как АЕК (Кипр) и «Хэккен» (Швеция).

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Матчи 1-го квалификационного раунда Лиги Европы и Лиги конференций пройдут 10 и 17 июля. Игры 2-го раунда состоятся 24 и 31 июля.

Жеребьевка 1-го раунда Лиги Европы запланирована на 17 июня. Напомним, что «Сабаху» тут могут достаться в соперники «Шахтер» (Украина), «Легия» (Польша), «Партизан» (Сербия), «Шериф» (Молдова), «Клуж» (Румыния), «Хапоэль» (Беэр-Шева, Израиль), «Целе» (Словения) и «Спартак» (Словакия).

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