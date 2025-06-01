Все соперники «Зиря», «Араз-Нахчывана» и «Сабаха» в Европе

Сегодня стали известны все потенциальные соперники азербайджанских футбольных клубов во 2-м квалификационном раунде Лиги конференций.

С этой стадии начнут борьбу серебряный призер Премьер-лиги «Зиря» и обладатель бронзовых медалей «Араз-Нахчыван». Во 2-м раунде Лиги конференций может сыграть и обладатель Кубка Азербайджана «Сабах», если проиграет в 1-м квалификационном раунде Лиги Европы.

Жеребьевка 2-го раунда Лиги конференций состоится 18 июня. На этой стадии сыграют 88 клубов. Азербайджанские команды из-за низкого рейтинга при жеребьевке окажутся среди «несеяных».