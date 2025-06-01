USD 1.7000
EUR 1.9286
RUB 2.2033
Подписаться на уведомления
«Спецоперация» украинской разведки во Владивостоке
Новость дня
«Спецоперация» украинской разведки во Владивостоке

Берлин требует от Израиля действий в Газе

1 июня 2025, 23:58 250

Канцлер Германии Фридрих Мерц провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, в ходе которого обсуждалась в том числе гуманитарная ситуация в секторе Газа. Об этом сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус.

«Канцлер подчеркнул, что безопасность и право Израиля на существование остаются частью государственной политики Германии», — отметил он.

Мерц осудил действия радикального палестинского движения ХАМАС, подчеркнув необходимость немедленного освобождения всех заложников и прекращения насилия. При этом он выразил надежду на скорейшее достижение договоренности о перемирии.

Одновременно глава германского правительства заявил о необходимости как можно скорее обеспечить доставку достаточного объема гуманитарной помощи в сектор Газа и гарантировать ее надежное распределение среди гражданского населения.

Кроме того, Мерц подтвердил, что Берлин по-прежнему считает создание двух государств наилучшим способом для достижения устойчивого мира между израильтянами и палестинцами.

Боевые действия в секторе Газа были возобновлены 18 марта, когда израильская армия нанесла массированные удары по анклаву, прервав режим прекращения огня, установленный в январе. В канцелярии Нетаньяху заявили, что операция направлена на освобождение заложников, так как ХАМАС отказался от предложений, выдвинутых посредниками и спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. В ответ палестинская сторона обвинила в эскалации Израиль и США.

Все соперники «Зиря», «Араз-Нахчывана» и «Сабаха» в Европе
Все соперники «Зиря», «Араз-Нахчывана» и «Сабаха» в Европе Полный список
1 июня 2025, 23:08 862
Украинские беспилотники сегодня в ударе
Украинские беспилотники сегодня в ударе
1 июня 2025, 22:07 3187
Азербайджан - чемпион мира по мини-футболу!
Азербайджан - чемпион мира по мини-футболу! видео, обновлено 21:09
1 июня 2025, 21:09 9360
В Анталье крупный митинг
В Анталье крупный митинг ВИДЕО
1 июня 2025, 20:49 3595
В Кельбаджаре трактор подорвался на мине
В Кельбаджаре трактор подорвался на мине
1 июня 2025, 20:22 2291
Мерц выходит на первый план
Мерц выходит на первый план
1 июня 2025, 19:59 2959
В Стамбул прибыла российская делегация
В Стамбул прибыла российская делегация ОБНОВЛЕНО 21:45
1 июня 2025, 21:45 8009
Маск впечатлен действиями Украины
Маск впечатлен действиями Украины обновлено 22:52; видео
1 июня 2025, 22:52 29008
Не нужен Казахстану БРИКС. И АЭС свою заберите
Не нужен Казахстану БРИКС. И АЭС свою заберите горячая тема
1 июня 2025, 10:59 7602
ХАМАС готов вернуться за стол переговоров
ХАМАС готов вернуться за стол переговоров ОБНОВЛЕНО 23:27
1 июня 2025, 23:27 3404
Командующий украинской пехотой подал в отставку
Командующий украинской пехотой подал в отставку
1 июня 2025, 17:34 4035

ЭТО ВАЖНО

Все соперники «Зиря», «Араз-Нахчывана» и «Сабаха» в Европе
Все соперники «Зиря», «Араз-Нахчывана» и «Сабаха» в Европе Полный список
1 июня 2025, 23:08 862
Украинские беспилотники сегодня в ударе
Украинские беспилотники сегодня в ударе
1 июня 2025, 22:07 3187
Азербайджан - чемпион мира по мини-футболу!
Азербайджан - чемпион мира по мини-футболу! видео, обновлено 21:09
1 июня 2025, 21:09 9360
В Анталье крупный митинг
В Анталье крупный митинг ВИДЕО
1 июня 2025, 20:49 3595
В Кельбаджаре трактор подорвался на мине
В Кельбаджаре трактор подорвался на мине
1 июня 2025, 20:22 2291
Мерц выходит на первый план
Мерц выходит на первый план
1 июня 2025, 19:59 2959
В Стамбул прибыла российская делегация
В Стамбул прибыла российская делегация ОБНОВЛЕНО 21:45
1 июня 2025, 21:45 8009
Маск впечатлен действиями Украины
Маск впечатлен действиями Украины обновлено 22:52; видео
1 июня 2025, 22:52 29008
Не нужен Казахстану БРИКС. И АЭС свою заберите
Не нужен Казахстану БРИКС. И АЭС свою заберите горячая тема
1 июня 2025, 10:59 7602
ХАМАС готов вернуться за стол переговоров
ХАМАС готов вернуться за стол переговоров ОБНОВЛЕНО 23:27
1 июня 2025, 23:27 3404
Командующий украинской пехотой подал в отставку
Командующий украинской пехотой подал в отставку
1 июня 2025, 17:34 4035
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться