Берлин требует от Израиля действий в Газе

Канцлер Германии Фридрих Мерц провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, в ходе которого обсуждалась в том числе гуманитарная ситуация в секторе Газа. Об этом сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус.

«Канцлер подчеркнул, что безопасность и право Израиля на существование остаются частью государственной политики Германии», — отметил он.

Мерц осудил действия радикального палестинского движения ХАМАС, подчеркнув необходимость немедленного освобождения всех заложников и прекращения насилия. При этом он выразил надежду на скорейшее достижение договоренности о перемирии.