Берлин требует от Израиля действий в Газе

Канцлер Германии Фридрих Мерц провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, в ходе которого обсуждалась в том числе гуманитарная ситуация в секторе Газа. Об этом сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус.
«Канцлер подчеркнул, что безопасность и право Израиля на существование остаются частью государственной политики Германии», — отметил он.
Мерц осудил действия радикального палестинского движения ХАМАС, подчеркнув необходимость немедленного освобождения всех заложников и прекращения насилия. При этом он выразил надежду на скорейшее достижение договоренности о перемирии.
Одновременно глава германского правительства заявил о необходимости как можно скорее обеспечить доставку достаточного объема гуманитарной помощи в сектор Газа и гарантировать ее надежное распределение среди гражданского населения.
Кроме того, Мерц подтвердил, что Берлин по-прежнему считает создание двух государств наилучшим способом для достижения устойчивого мира между израильтянами и палестинцами.
Боевые действия в секторе Газа были возобновлены 18 марта, когда израильская армия нанесла массированные удары по анклаву, прервав режим прекращения огня, установленный в январе. В канцелярии Нетаньяху заявили, что операция направлена на освобождение заложников, так как ХАМАС отказался от предложений, выдвинутых посредниками и спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. В ответ палестинская сторона обвинила в эскалации Израиль и США.