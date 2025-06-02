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Маск впечатлен действиями Украины
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Маск впечатлен действиями Украины

Рубио соболезнует русским

00:37 1683

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио.

В центре внимания была ситуация, связанная с продолжающейся войной в Украине, сообщили в российском МИД.

По информации ведомства, стороны обменялись мнениями о различных инициативах, касающихся возможного политического урегулирования. В частности, обсуждались планы по возобновлению прямых переговоров между Москвой и Киевом в Стамбуле, запланированных на 2 июня.

«Сергей Викторович Лавров и Марко Рубио также обменялись мнениями о различных инициативах, касающихся политического урегулирования украинского кризиса, включая планы возобновления прямых российско-украинских переговоров в Стамбуле 2 июня этого года», — уточнили в МИД.

Кроме того, по данным внешнеполитического ведомства РФ, Рубио выразил соболезнования в связи с жертвами взрывов на железнодорожной инфраструктуре в Брянской и Курской областях.

Вечером 31 мая в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост, когда под ним проезжал пассажирский поезд Климов — Москва, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. Еще один мост обрушился в ночь на 1 июня в Курской области.

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