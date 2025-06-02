Сутки на фронте: Украина ведет бои на всех направлениях

В этом районе российские войска атаковали вблизи населенных пунктов Попов Яр, Миролюбовка, Малиновка, Лисовка, Удачное, Новосергиевка, Новониколаевка и Андреевка. Бои продолжаются в трех локациях.

1 июня на фронте произошло 107 боевых столкновений, из них 47 — на Покровском направлении, сообщили в Генштабе ВСУ.

На Курском направлении отражено 16 атак, три столкновения продолжаются. Зафиксировано пять авиаударов, 14 сброшенных УАБ и 195 обстрелов.

На Лиманском направлении — 19 атак, три из них еще продолжаются.

На Новопавловском — 14 штурмов, один бой не завершен.

На Торецком — 11 атак, на Харьковском — один бой отражен, два продолжаются.

На Купянском — семь атак, одно столкновение в процессе.

На Северском — восемь штурмов.

На Краматорском — три атаки отражены, один бой продолжается.

На Ореховском направлении русские дважды атаковали в районе Степового — безуспешно.