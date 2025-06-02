Сутки на фронте: Украина ведет бои на всех направлениях

1 июня на фронте произошло 107 боевых столкновений, из них 47 — на Покровском направлении, сообщили в Генштабе ВСУ.
В этом районе российские войска атаковали вблизи населенных пунктов Попов Яр, Миролюбовка, Малиновка, Лисовка, Удачное, Новосергиевка, Новониколаевка и Андреевка. Бои продолжаются в трех локациях.
На Курском направлении отражено 16 атак, три столкновения продолжаются. Зафиксировано пять авиаударов, 14 сброшенных УАБ и 195 обстрелов.
На Лиманском направлении — 19 атак, три из них еще продолжаются.
На Новопавловском — 14 штурмов, один бой не завершен.
На Торецком — 11 атак, на Харьковском — один бой отражен, два продолжаются.
На Купянском — семь атак, одно столкновение в процессе.
На Северском — восемь штурмов.
На Краматорском — три атаки отражены, один бой продолжается.
На Ореховском направлении русские дважды атаковали в районе Степового — безуспешно.