USD 1.7000
EUR 1.9286
RUB 2.2033
Подписаться на уведомления
Маск впечатлен действиями Украины
Новость дня
Маск впечатлен действиями Украины

Сутки на фронте: Украина ведет бои на всех направлениях

00:56 818

1 июня на фронте произошло 107 боевых столкновений, из них 47 — на Покровском направлении, сообщили в Генштабе ВСУ.

В этом районе российские войска атаковали вблизи населенных пунктов Попов Яр, Миролюбовка, Малиновка, Лисовка, Удачное, Новосергиевка, Новониколаевка и Андреевка. Бои продолжаются в трех локациях.

На Курском направлении отражено 16 атак, три столкновения продолжаются. Зафиксировано пять авиаударов, 14 сброшенных УАБ и 195 обстрелов.

На Лиманском направлении — 19 атак, три из них еще продолжаются.

На Новопавловском — 14 штурмов, один бой не завершен.

На Торецком — 11 атак, на Харьковском — один бой отражен, два продолжаются.

На Купянском — семь атак, одно столкновение в процессе.

На Северском — восемь штурмов.

На Краматорском — три атаки отражены, один бой продолжается.

На Ореховском направлении русские дважды атаковали в районе Степового — безуспешно.

И футбол вызвал беспорядки
И футбол вызвал беспорядки объектив haqqin.az
02:15 126
Паутина для Путина
Паутина для Путина главная тема
1 июня 2025, 22:56 4689
Полет над гнездом Трампа
Полет над гнездом Трампа наша корреспонденция; все еще актуально
1 июня 2025, 12:17 3925
Все соперники «Зиря», «Араз-Нахчывана» и «Сабаха» в Европе
Все соперники «Зиря», «Араз-Нахчывана» и «Сабаха» в Европе Полный список
1 июня 2025, 23:08 1391
Украинские беспилотники добрались до Москвы
Украинские беспилотники добрались до Москвы видео; ОБНОВЛЕНО 01:43
01:43 5774
Азербайджан - чемпион мира по мини-футболу!
Азербайджан - чемпион мира по мини-футболу! видео, фото, обновлено 21:09
1 июня 2025, 21:09 10213
В Анталье крупный митинг
В Анталье крупный митинг ВИДЕО
1 июня 2025, 20:49 4334
В Кельбаджаре трактор подорвался на мине
В Кельбаджаре трактор подорвался на мине
1 июня 2025, 20:22 2660
Мерц выходит на первый план
Мерц выходит на первый план
1 июня 2025, 19:59 3437
В Стамбул прибыла российская делегация
В Стамбул прибыла российская делегация ОБНОВЛЕНО 21:45
1 июня 2025, 21:45 8416
Маск впечатлен действиями Украины
Маск впечатлен действиями Украины обновлено 22:52; видео
1 июня 2025, 22:52 31036

ЭТО ВАЖНО

И футбол вызвал беспорядки
И футбол вызвал беспорядки объектив haqqin.az
02:15 126
Паутина для Путина
Паутина для Путина главная тема
1 июня 2025, 22:56 4689
Полет над гнездом Трампа
Полет над гнездом Трампа наша корреспонденция; все еще актуально
1 июня 2025, 12:17 3925
Все соперники «Зиря», «Араз-Нахчывана» и «Сабаха» в Европе
Все соперники «Зиря», «Араз-Нахчывана» и «Сабаха» в Европе Полный список
1 июня 2025, 23:08 1391
Украинские беспилотники добрались до Москвы
Украинские беспилотники добрались до Москвы видео; ОБНОВЛЕНО 01:43
01:43 5774
Азербайджан - чемпион мира по мини-футболу!
Азербайджан - чемпион мира по мини-футболу! видео, фото, обновлено 21:09
1 июня 2025, 21:09 10213
В Анталье крупный митинг
В Анталье крупный митинг ВИДЕО
1 июня 2025, 20:49 4334
В Кельбаджаре трактор подорвался на мине
В Кельбаджаре трактор подорвался на мине
1 июня 2025, 20:22 2660
Мерц выходит на первый план
Мерц выходит на первый план
1 июня 2025, 19:59 3437
В Стамбул прибыла российская делегация
В Стамбул прибыла российская делегация ОБНОВЛЕНО 21:45
1 июня 2025, 21:45 8416
Маск впечатлен действиями Украины
Маск впечатлен действиями Украины обновлено 22:52; видео
1 июня 2025, 22:52 31036
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться