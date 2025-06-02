Разведка США готовит отчеты для Трампа в формате теленовостей

Один из рассматриваемых вариантов — создание видеоверсии президентского ежедневного брифинга (PDB), стилизованной под трансляцию Fox News. По данным источников, офис Габбард обсуждает возможность привлечения продюсеров и ведущих Fox для создания и подачи материалов.

«Проблема Трампа в том, что он не читает. Он все время в эфире», — заявил один из участников обсуждений.

Видеобрифинги могут включать графику, карты и анимации, имитирующие визуальный стиль новостных шоу или даже видеоигр. Также обсуждается изменение акцентов в содержании — в частности, больше внимания к экономике и торговле и меньше — к войне в Украине.

NBC отмечает, что адаптация формата и содержания президентских брифингов — обычная практика. Однако способ подачи информации может влиять на решения главы государства.

Ранее The Washington Post сообщала, что администрация Трампа планирует масштабное сокращение в структурах американской разведки, включая ЦРУ.