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Разведка США готовит отчеты для Трампа в формате теленовостей

01:25 378

Глава национальной разведки США Тулси Габбард ищет способы адаптировать ежедневные разведывательные брифинги под предпочтения президента Дональда Трампа, сообщает NBC News со ссылкой на источники.

Один из рассматриваемых вариантов — создание видеоверсии президентского ежедневного брифинга (PDB), стилизованной под трансляцию Fox News. По данным источников, офис Габбард обсуждает возможность привлечения продюсеров и ведущих Fox для создания и подачи материалов.

«Проблема Трампа в том, что он не читает. Он все время в эфире», — заявил один из участников обсуждений.

Видеобрифинги могут включать графику, карты и анимации, имитирующие визуальный стиль новостных шоу или даже видеоигр. Также обсуждается изменение акцентов в содержании — в частности, больше внимания к экономике и торговле и меньше — к войне в Украине.

NBC отмечает, что адаптация формата и содержания президентских брифингов — обычная практика. Однако способ подачи информации может влиять на решения главы государства.

Ранее The Washington Post сообщала, что администрация Трампа планирует масштабное сокращение в структурах американской разведки, включая ЦРУ.

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