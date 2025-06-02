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Маск впечатлен действиями Украины
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Маск впечатлен действиями Украины

Вашингтон не отказывается от Пекина

01:43 220

США не стремятся к экономическому разрыву с Китаем, заявил министр финансов страны Скотт Бессент в эфире CBS News.

По его словам, обострение противостояния между Вашингтоном и Пекином не является намеренным шагом.

Министр финансов США Скотт Бессент

«Нам действительно нужно снижать риски, — подчеркнул он. — Мы видели действия Китая во время пандемии: от полупроводников до лекарств. Это продукция, необходимая для цепочек поставок в Индии и Европе. Такой подход не соответствует поведению надежного партнера».

Бессент отметил, что США хотят не отделения, а диверсификации, чтобы сделать мировую экономику менее зависимой от Китая.

Во время пандемии COVID-19 глобальный дефицит полупроводников и перебои в поставках привели к тому, что многие международные корпорации начали переносить производство из Китая во Вьетнам, Индию и на Тайвань.

Накануне министр обороны США Пит Хегсет заявил о готовности страны «сражаться и побеждать» Китай. Он назвал республику растущей угрозой, отмечая рост ее военного потенциала. Ранее президент США Дональд Трамп обвинил Китай в нарушении торгового соглашения, заключенного 11 мая в Швейцарии, не уточнив, о каких именно условиях идет речь.

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