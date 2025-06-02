В Колорадо неизвестный бросил коктейли Молотова в демонстрантов

В городе Боулдер (штат Колорадо) неизвестный напал на участников шествия в поддержку Израиля, сообщили в CBS News.
Злоумышленник бросил в демонстрантов несколько бутылок с зажигательной смесью. В результате несколько человек получили травмы.
Полиция эвакуировала несколько кварталов рядом с местом инцидента. Точное число пострадавших и их состояние не уточняются.
Директор ФБР Кэш Пател охарактеризовал произошедшее как террористическую атаку. Агентство совместно с местными правоохранителями продолжает расследование.