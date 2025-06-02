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Маск впечатлен действиями Украины
Новость дня
Маск впечатлен действиями Украины

И футбол вызвал беспорядки

объектив haqqin.az
Отдел информации
02:15 128

Париж (Франция). После победы ПСЖ в Лиге чемпионов произошли беспорядки. Два человека погибли, травмы получили более 190 человек, пострадали более 20 правоохранителей и семеро пожарных, задержаны более 550 человек

Закат над сектором Газа. Вид со стороны Израиля

Семь человек погибли и десятки пострадали в результате подрыва двух мостов в граничащих с Украиной Брянской и Курской областях России

София (Болгария). В стране прошли масштабные протесты против перехода на евро. Люди выходили с лозунгами в защиту болгарского лева и государственного суверенитета

Мекка (Саудовская Аравия). Мужчина стоит на вершине Джабаль-ан-Нур, горы недалеко от города, после посещения пещеры Хира, одного из этапов ежегодного паломничества Хадж

Лондон (Великобритания). Марш с требованием к России вернуть украинских детей на Родину

Хайдарабад (Индия). 21-летняя представительница Таиланда Сучата Чуангсри победила в международном конкурсе «Мисс мира»

И футбол вызвал беспорядки
И футбол вызвал беспорядки объектив haqqin.az
02:15 129
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ЭТО ВАЖНО

И футбол вызвал беспорядки
И футбол вызвал беспорядки объектив haqqin.az
02:15 129
Паутина для Путина
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1 июня 2025, 22:56 4693
Полет над гнездом Трампа
Полет над гнездом Трампа наша корреспонденция; все еще актуально
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Все соперники «Зиря», «Араз-Нахчывана» и «Сабаха» в Европе
Все соперники «Зиря», «Араз-Нахчывана» и «Сабаха» в Европе Полный список
1 июня 2025, 23:08 1392
Украинские беспилотники добрались до Москвы
Украинские беспилотники добрались до Москвы видео; ОБНОВЛЕНО 01:43
01:43 5778
Азербайджан - чемпион мира по мини-футболу!
Азербайджан - чемпион мира по мини-футболу! видео, фото, обновлено 21:09
1 июня 2025, 21:09 10215
В Анталье крупный митинг
В Анталье крупный митинг ВИДЕО
1 июня 2025, 20:49 4335
В Кельбаджаре трактор подорвался на мине
В Кельбаджаре трактор подорвался на мине
1 июня 2025, 20:22 2661
Мерц выходит на первый план
Мерц выходит на первый план
1 июня 2025, 19:59 3437
В Стамбул прибыла российская делегация
В Стамбул прибыла российская делегация ОБНОВЛЕНО 21:45
1 июня 2025, 21:45 8417
Маск впечатлен действиями Украины
Маск впечатлен действиями Украины обновлено 22:52; видео
1 июня 2025, 22:52 31041
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