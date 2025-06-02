И футбол вызвал беспорядки

Париж (Франция). После победы ПСЖ в Лиге чемпионов произошли беспорядки. Два человека погибли, травмы получили более 190 человек, пострадали более 20 правоохранителей и семеро пожарных, задержаны более 550 человек
Закат над сектором Газа. Вид со стороны Израиля
Семь человек погибли и десятки пострадали в результате подрыва двух мостов в граничащих с Украиной Брянской и Курской областях России
София (Болгария). В стране прошли масштабные протесты против перехода на евро. Люди выходили с лозунгами в защиту болгарского лева и государственного суверенитета
Мекка (Саудовская Аравия). Мужчина стоит на вершине Джабаль-ан-Нур, горы недалеко от города, после посещения пещеры Хира, одного из этапов ежегодного паломничества Хадж
Лондон (Великобритания). Марш с требованием к России вернуть украинских детей на Родину
Хайдарабад (Индия). 21-летняя представительница Таиланда Сучата Чуангсри победила в международном конкурсе «Мисс мира»