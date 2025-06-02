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Маск впечатлен действиями Украины
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Маск впечатлен действиями Украины

Вашингтон оправдывается: «Мы не передавали разведданные Украине для «Паутины»

02:55 605

Администрация США не передавала Украине какие-либо разведывательные данные для подготовки нападения с применением беспилотников на российские военные объекты. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщила 1 июня корреспондент телекомпании CBS при Белом доме Дженнифер Джейкобс.

"Как сообщили мне источники в администрации, США не делились разведывательными данными с [Владимиром] Зеленским и его командой для операции "Паутина". Украина сама собирала информацию", - написала журналист на своей странице в X.

Ранее она же со ссылкой на свои источники сообщила, что администрация США не располагала информацией о подготовке Украиной упомянутого нападения на российские военные аэродромы.

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