Вашингтон оправдывается: «Мы не передавали разведданные Украине для «Паутины»

Администрация США не передавала Украине какие-либо разведывательные данные для подготовки нападения с применением беспилотников на российские военные объекты. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщила 1 июня корреспондент телекомпании CBS при Белом доме Дженнифер Джейкобс.

"Как сообщили мне источники в администрации, США не делились разведывательными данными с [Владимиром] Зеленским и его командой для операции "Паутина". Украина сама собирала информацию", - написала журналист на своей странице в X.

Ранее она же со ссылкой на свои источники сообщила, что администрация США не располагала информацией о подготовке Украиной упомянутого нападения на российские военные аэродромы.