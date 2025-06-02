Великобритания бросает все силы на Россию

Великобритания построит 12 атакующих атомных подводных лодок для противостояния России.

Об этом говорится в заявлении правительства Соединенного Королевства.

Как отмечается, флот будет расширен за счет подлодок типа SSN-AUKUS с ядерной силовой установкой и обычным вооружением. Они будут разработаны в рамках AUKUS - военного альянса Австралии, Великобритании и США.

"Наши выдающиеся подводники круглосуточно несут боевое дежурство, обеспечивая безопасность Великобритании и наших союзников. Однако мы знаем, что угрозы усиливаются, и мы должны решительно действовать, чтобы сдерживать российскую угрозу", - утверждал министр обороны Соединенного Королевства Джон Хили.