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Великобритания бросает все силы на Россию

03:04 718

Великобритания построит 12 атакующих атомных подводных лодок для противостояния России.

Об этом говорится в заявлении правительства Соединенного Королевства.

Как отмечается, флот будет расширен за счет подлодок типа SSN-AUKUS с ядерной силовой установкой и обычным вооружением. Они будут разработаны в рамках AUKUS - военного альянса Австралии, Великобритании и США.

"Наши выдающиеся подводники круглосуточно несут боевое дежурство, обеспечивая безопасность Великобритании и наших союзников. Однако мы знаем, что угрозы усиливаются, и мы должны решительно действовать, чтобы сдерживать российскую угрозу", - утверждал министр обороны Соединенного Королевства Джон Хили.

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