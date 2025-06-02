Ильхам Алиев: «Контракт века» изменил ситуацию в регионе...

Первая выставка «Нефть и газ Каспия» была организована в 1994 году, и сразу после нее Азербайджан подписал договор с консорциумом международных нефтяных компаний, который впоследствии был назван «Контрактом века» и фактически изменил геополитическую и геоэкономическую ситуацию в регионе.

Об этом сказал президент Ильхам Алиев, выступая на официальной церемонии открытия 30-й выставки Caspian Oil and Gas, 13-й выставки Caspian Power и 30-го форума Baku Energy Forum.

«Это стало возможным благодаря дальновидности президента Гейдара Алиева», - сказал глава государства.

В своем выступлении президент Алиев отметил, что Азербайджан сегодня - страна со стабильной политической системой, с развивающейся экономикой. Глава государства указал на масштабные реформы, которые проводит Азербайджан, подчеркнув что внешний долг страны составляет менее 7 процентов валового внутреннего продукта.