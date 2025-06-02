Переговоры России и Украины в Стамбуле: второй раунд

Делегация Украины в понедельник, 2 июня, прибыла в Стамбул для переговоров с представителями России, сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины.

Российская делегация прибыла в Стамбул в воскресенье вечером.

Сообщается, что сотрудники безопасности проверяют дворец Чираган в Стамбуле перед переговорами России и Украины. Встреча запланирована на 13:00 мск (14:00 по Баку).

Для проверки территории используются служебные собаки. У входа устанавливают турникеты для тщательного контроля всех входящих. Пока журналистов не пускают на территорию мероприятия.

Украинскую делегацию, как и в предыдущий раз, возглавит министр обороны Рустем Умеров, российскую - помощник президента РФ Владимир Мединский.