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Маск впечатлен действиями Украины

Переговоры России и Украины в Стамбуле: второй раунд

10:15 1191

Делегация Украины в понедельник, 2 июня, прибыла в Стамбул для переговоров с представителями России, сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины. 

Российская делегация прибыла в Стамбул в воскресенье вечером.

Сообщается, что сотрудники безопасности проверяют дворец Чираган в Стамбуле перед переговорами России и Украины. Встреча запланирована на 13:00 мск (14:00 по Баку). 

Для проверки территории используются служебные собаки. У входа устанавливают турникеты для тщательного контроля всех входящих. Пока журналистов не пускают на территорию мероприятия.

Украинскую делегацию, как и в предыдущий раз, возглавит министр обороны Рустем Умеров, российскую - помощник президента РФ Владимир Мединский.

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