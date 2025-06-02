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Маск впечатлен действиями Украины

Операция «Паутина»: первые спутниковые снимки

обновлено 11:18
11:18 2304

Украинский ресурс «Око Гора ✙ Новости и аналитика» по опубликованным видео подтвердил поражение пяти самолетов на авибазе Оленья в Мурманской области: четырех Ту-95 и одного Ан-12.

Всего на утро 2 июня подтверждено поражение 13 самолетов стратегической авиации России: восьми Ту-95, четырех Ту-22М3, одного Ан-12.

1 июня Украина провела крупнейшую за время войны операцию по атаке российских авиабаз в глубоком тылу — по данным украинских СМИ, операция «Паутина» готовилась полтора года и была нацелена на стратегическую авиацию, запускавшую ракеты по украинским городам. Всего, по данным украинской стороны, было использовано 117 дронов.

* * * 10:26

В сети появились первые спутниковые фото авиабазы «Белая» в Иркутской области России после атаки украинских дронов.

Кадры показывают повреждения на авиабазе, подтверждая поражение самолетов Ту-95МС и Ту-22М3.

Спутниковый снимок обнародовал OSINT-аналитик Крис Биггерс на своей странице в сети X. Снимок доказывает, что в результате атаки уничтожены 4 Ту-22М3, а также 3 Ту-95МС, один Ту-95МС поврежден.

Служба безопасности Украины (СБУ) провела масштабную операцию, направленную на уничтожение российской бомбардировочной авиации в глубоком тылу. Дроны СБУ атаковали сразу четыре военных аэродрома — «Белая», «Дягилево», «Оленья» и «Иваново», — где базировались самолеты, регулярно наносившие удары по украинским городам.

По информации СБУ, в ходе операции поражен 41 самолет, включая модели Ту-160, Ту-22 и Ту-95.

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