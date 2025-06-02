Операция «Паутина»: первые спутниковые снимки

Украинский ресурс «Око Гора ✙ Новости и аналитика» по опубликованным видео подтвердил поражение пяти самолетов на авибазе Оленья в Мурманской области: четырех Ту-95 и одного Ан-12.

Всего на утро 2 июня подтверждено поражение 13 самолетов стратегической авиации России: восьми Ту-95, четырех Ту-22М3, одного Ан-12.

1 июня Украина провела крупнейшую за время войны операцию по атаке российских авиабаз в глубоком тылу — по данным украинских СМИ, операция «Паутина» готовилась полтора года и была нацелена на стратегическую авиацию, запускавшую ракеты по украинским городам. Всего, по данным украинской стороны, было использовано 117 дронов.