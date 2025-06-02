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Америка направляет «недвусмысленное послание Китаю»

10:37 599

Сенатор-республиканец Линдси Грэм намерен добиться введения новых санкций против России до саммита «Большой семерки» (G7) в конце июня.

Об этом он рассказал в совместном заявлении с сенатором-демократом Ричардом Блюменталем. Саммит пройдет в канадском Альберте с 15 по 17 июня.

Как заявили сенаторы, Европа и США должны предпринять шаги, чтобы остановить Китай и Индию от покупки дешевой российской нефти.

«К саммиту G7 мы надеемся ввести санкции — в координации с Европой, — чтобы направить недвусмысленное послание Китаю», — заявили они после встреч в Париже с несколькими высокопоставленными французскими чиновниками.

Законопроект Грэма подразумевает введение 500-процентных пошлин на импорт из стран, покупающих российские нефтепродукты и уран. По словам сенаторов, проект имеет 82 соавтора.

По данным Bloomberg, президент США Дональд Трамп рассматривает возможность принятия этого законопроекта, если Россия «не пойдет на уступки». The Atlantic писала, что президент США может принять решение по итогам второго раунда переговоров делегаций Москвы и Киева, который пройдет 2 июня в Стамбуле.

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