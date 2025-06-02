Нефть уверенно дорожает

Как сообщалось, восемь стран ОПЕК+ (Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Алжир, Кувейт, Казахстан и Оман), ранее ограничившие производство нефти на 2,2 млн б/с, в выходные снова приняли решение увеличить квоты на добычу нефти на 411 тыс. баррелей в сутки в июле. ОПЕК+ сохраняет темпы наращивания добычи третий месяц подряд, что несколько успокоило участников рынка, опасавшихся более существенного увеличения.

Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:15 по Баку составляет $64,27 за баррель, что на $1,49 (2,37%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В пятницу эти контракты снизились в цене на $0,57 (0,9%) - до $62,78 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на $1,71 (2,81%) - до $62,5 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов уменьшилась на $0,15 (0,25%) - до $60,79 за баррель.