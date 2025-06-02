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Международный фестиваль детского творчества в Шуше

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10:59 227

1 июня в Шуше прошел Международный фестиваль детского творчества под названием «Шуша — культурная жемчужина единства тюркских народов», организованный Министерством науки и образования.

На мероприятии около 300 школьников из Азербайджана, Турции, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Турецкой Республики Северного Кипра и Венгрии представили музыкальную и танцевальную культуру своих стран.

В фестивале, отражающем единство тюркских народов, приняли участие государственные и правительственные деятели, депутаты, представители научно-образовательной общественности, а также известные деятели культуры и искусства, школьники и дети шехидов.

Целью проведения международного фестиваля творчества, который в этом году проводится уже в третий раз, является знакомство детей тюркоязычных народов с национальными обычаями и традициями друг друга, дальнейшее укрепление отношений дружбы и братства между детьми, создание условий для достойного представления ими истории и культуры своих стран, а также ознакомление участников с завораживающей красотой города Шуша.

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