Международный фестиваль детского творчества в Шуше

На мероприятии около 300 школьников из Азербайджана, Турции, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Турецкой Республики Северного Кипра и Венгрии представили музыкальную и танцевальную культуру своих стран.

В фестивале, отражающем единство тюркских народов, приняли участие государственные и правительственные деятели, депутаты, представители научно-образовательной общественности, а также известные деятели культуры и искусства, школьники и дети шехидов.

Целью проведения международного фестиваля творчества, который в этом году проводится уже в третий раз, является знакомство детей тюркоязычных народов с национальными обычаями и традициями друг друга, дальнейшее укрепление отношений дружбы и братства между детьми, создание условий для достойного представления ими истории и культуры своих стран, а также ознакомление участников с завораживающей красотой города Шуша.