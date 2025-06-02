Как Украина изменила правила войны для всего мира

Как пишет обозреватель The Washington Post Макс Бут, атака на Перл-Харбор ознаменовала восхождение авианосцев как доминирующей силы в морской войне. В свою очередь, атака украинских беспилотников по российским истребителям выявила уязвимость авиабаз по всему миру.

Атака Украины на российские аэродромы сыграла такую же роль в военной истории, как и атака Японии на Перл-Харбор в 1941 году, полностью переписав правила ведения войны.

«Аналогия может иметь смысл, поскольку обе атаки могут означать устаревание некогда доминирующих систем вооружения: линкоров в 1941 году, пилотируемых самолетов сегодня. Рой украинских беспилотников, строительство которых, вероятно, стоило десятки тысяч долларов, мог нанести ущерб на сумму 2 миллиарда долларов самым сложным самолетам России», - отмечает обозреватель.

При этом украинцы выявили критическую уязвимость, «которая должна лишить сна каждого генерала в мире».

«Если украинцы смогли протащить беспилотники так близко к крупным авиабазам в таком военизированном государстве, как Россия, что помешает китайцам сделать то же самое с авиабазами США? Или пакистанцам с индийскими авиабазами? Или северокорейцам с южнокорейскими авиабазами?» - пишет автор.

В результате военные, которые думали, что они обезопасили свои авиабазы с помощью электрифицированных заборов и постов охраны, теперь должны будут считаться с угрозой с неба, исходящей от дешевых, вездесущих беспилотников. Это потребует огромных инвестиций в системы борьбы с беспилотниками. Деньги, потраченные на обычные пилотируемые системы вооружения, все больше кажутся такими же напрасными, как и расходы на кавалерию в 1930-х годах, отмечает Бут.

Операция «Паутина» не станет решающим ударом по российским военным, как и нападение на Перл-Харбор не было решающим ударом по американским военным, отмечает журналист. Но воскресная атака в очередной раз показывает, что украинцы оказываются гораздо более стойкими и адаптивными, чем кто-либо ожидал до начала полномасштабного вторжения России.

«Конечно, русские строят свои собственные беспилотники с помощью Ирана. Но они постоянно отстают на шаг или два от украинцев в гонке беспилотников, как снова показала воскресная операция», - подчеркивает он.

При этом воскресная атака Украины также может подорвать ядерную стабильность, поскольку те же бомбардировщики, которые запускают обычные крылатые ракеты против Украины, также предназначены для запуска ядерного оружия.

Напомним, что СБУ провела масштабную спецоперацию по уничтожению бомбардировочной авиации в тылу России. Дроны СБУ отработали по самолетам, которые каждую ночь бомбят украинские города. Спецслужба атаковала беспилотниками сразу четыре военных аэродрома - самолеты пылали на аэродромах «Белая», «Дягилево», «Оленья» и «Иваново».

Уникальная спецоперация, которую готовили полтора года, получила название «Паутина». Российской авиации предварительно нанесен ущерб более чем на $2 млрд.

WSJ отмечает, что потеря десятков самолетов дальнего действия, жизненно важных для РФ и ее атак на Украину, нанесет серьезный ущерб российской военной мощи. Дело в том, что в РФ больше не выпускают самолеты Ту-95МС или Ту-22М3, которые были среди поврежденных.