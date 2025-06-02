«Личный характер» встречи Путина с Назарбаевым

Встреча экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с президентом России Владимиром Путиным в Москве 29 мая носила «личный характер», так как их связывает многолетняя дружба. Об этом сообщил пресс-секретарь первого президента республики Айдос Укибай.

«В связи с запросами СМИ сообщаю: визит Нурсултана Назарбаева в Москву имел личный, неофициальный характер. Его с Владимиром Путиным связывают многолетние, дружественные отношения, сохраняющиеся вне зависимости от наличия государственных полномочий», - говорится в комментарии Укибая.

Пресс-секретарь отметил, что Назарбаев получил приглашение на мероприятия, посвященные 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. «В связи с объективными обстоятельствами не смог присутствовать в дни официальных торжеств и посетил Москву позднее - в частном порядке», - отметил пресс-секретарь.

Укибай подчеркнул, что Назарбаев поддерживает связь с рядом мировых лидеров «посредством телефонных разговоров, личной переписки и отдельных встреч»: «Подобный формат взаимодействия соответствует международной практике и отражает личные связи, сложившиеся за годы государственной деятельности».

29 мая пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал журналистам, что Путин провел встречу с Назарбаевым. Также были опубликованы кадры, на которых видно, что при встрече Путин и Назарбаев пожали друг другу руки и дружески обнялись.