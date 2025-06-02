USD 1.7000
EUR 1.9324
RUB 2.1932
Подписаться на уведомления
Маск впечатлен действиями Украины
Новость дня
Маск впечатлен действиями Украины

«Личный характер» встречи Путина с Назарбаевым

11:09 505

Встреча экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с президентом России Владимиром Путиным в Москве 29 мая носила «личный характер», так как их связывает многолетняя дружба. Об этом сообщил пресс-секретарь первого президента республики Айдос Укибай.

«В связи с запросами СМИ сообщаю: визит Нурсултана Назарбаева в Москву имел личный, неофициальный характер. Его с Владимиром Путиным связывают многолетние, дружественные отношения, сохраняющиеся вне зависимости от наличия государственных полномочий», - говорится в комментарии Укибая.

Пресс-секретарь отметил, что Назарбаев получил приглашение на мероприятия, посвященные 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. «В связи с объективными обстоятельствами не смог присутствовать в дни официальных торжеств и посетил Москву позднее - в частном порядке», - отметил пресс-секретарь.

Укибай подчеркнул, что Назарбаев поддерживает связь с рядом мировых лидеров «посредством телефонных разговоров, личной переписки и отдельных встреч»: «Подобный формат взаимодействия соответствует международной практике и отражает личные связи, сложившиеся за годы государственной деятельности».

29 мая пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал журналистам, что Путин провел встречу с Назарбаевым. Также были опубликованы кадры, на которых видно, что при встрече Путин и Назарбаев пожали друг другу руки и дружески обнялись. 

Украина передала России меморандум. Ключевые требования
Украина передала России меморандум. Ключевые требования
11:33 60
Махир Мамедов вновь избран президентом Федерации шахмат Азербайджана
Махир Мамедов вновь избран президентом Федерации шахмат Азербайджана ФОТО
11:29 76
Операция «Паутина»: первые спутниковые снимки
Операция «Паутина»: первые спутниковые снимки обновлено 11:18
11:18 2326
Как Украина изменила правила войны для всего мира
Как Украина изменила правила войны для всего мира
11:01 1055
Ильхам Алиев: «Контракт века» изменил ситуацию в регионе...
Ильхам Алиев: «Контракт века» изменил ситуацию в регионе... обновлено 10:44
10:44 1339
Переговоры России и Украины в Стамбуле: второй раунд
Переговоры России и Украины в Стамбуле: второй раунд
10:15 1197
Не нужен Казахстану БРИКС. И АЭС свою заберите
Не нужен Казахстану БРИКС. И АЭС свою заберите горячая тема
1 июня 2025, 10:59 9721
И футбол вызвал беспорядки
И футбол вызвал беспорядки объектив haqqin.az
02:15 5515
Паутина для Путина
Паутина для Путина главная тема
1 июня 2025, 22:56 10034
Полет над гнездом Трампа
Полет над гнездом Трампа наша корреспонденция; все еще актуально
1 июня 2025, 12:17 4987
Все соперники «Зиря», «Араз-Нахчывана» и «Сабаха» в Европе
Все соперники «Зиря», «Араз-Нахчывана» и «Сабаха» в Европе Полный список
1 июня 2025, 23:08 2707

ЭТО ВАЖНО

Украина передала России меморандум. Ключевые требования
Украина передала России меморандум. Ключевые требования
11:33 60
Махир Мамедов вновь избран президентом Федерации шахмат Азербайджана
Махир Мамедов вновь избран президентом Федерации шахмат Азербайджана ФОТО
11:29 76
Операция «Паутина»: первые спутниковые снимки
Операция «Паутина»: первые спутниковые снимки обновлено 11:18
11:18 2326
Как Украина изменила правила войны для всего мира
Как Украина изменила правила войны для всего мира
11:01 1055
Ильхам Алиев: «Контракт века» изменил ситуацию в регионе...
Ильхам Алиев: «Контракт века» изменил ситуацию в регионе... обновлено 10:44
10:44 1339
Переговоры России и Украины в Стамбуле: второй раунд
Переговоры России и Украины в Стамбуле: второй раунд
10:15 1197
Не нужен Казахстану БРИКС. И АЭС свою заберите
Не нужен Казахстану БРИКС. И АЭС свою заберите горячая тема
1 июня 2025, 10:59 9721
И футбол вызвал беспорядки
И футбол вызвал беспорядки объектив haqqin.az
02:15 5515
Паутина для Путина
Паутина для Путина главная тема
1 июня 2025, 22:56 10034
Полет над гнездом Трампа
Полет над гнездом Трампа наша корреспонденция; все еще актуально
1 июня 2025, 12:17 4987
Все соперники «Зиря», «Араз-Нахчывана» и «Сабаха» в Европе
Все соперники «Зиря», «Араз-Нахчывана» и «Сабаха» в Европе Полный список
1 июня 2025, 23:08 2707
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться