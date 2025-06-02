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Трамп: Байдена «казнили» в 2020 году

11:13 330

Президент США Дональд Трамп на своей платформе Truth Social поделился теорией заговора о том, что Джо Байдена «казнили» еще в 2020 году и заменили на клона или робота, пишет NBC News.

Трамп сделал репост публикации, в которой утверждается, что настоящего Байдена больше нет в живых. Вместо него, по мнению автора поста с ником llijh, демонстрируются «клонированные версии, двойники и бездушные, роботизированные создания». Автор также добавил, что демократы якобы не заметили подмены.

Белый дом пока не прокомментировал, почему Трамп решил распространить подобное заявление, и верит ли сам он в эту версию.

Напомним, в мае текущего года стало известно о диагнозе Джо Байдена. У экс-президента США обнаружили рак простаты с метастазами в костях.

На фоне новостей об агрессивном раке простаты у Байдена Трамп и его окружение усилили критику президента, намекая на «сокрытие диагноза» и ставя под сомнение его психическое состояние. Даже использование автоматической ручки для подписания документов стало поводом для новых обвинений.

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