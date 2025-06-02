Россия и Украина обменялись меморандумами

Правительство Украины в течение недели изучит меморандум, представленный делегацией России в ходе переговоров в Стамбуле. Об этом заявил украинский министр обороны Рустем Умеров.
Документ был передан через Турцию.
«Во время сегодняшней дискуссии россияне передали свой документ нашей делегации, наши команды будут иметь неделю на изучение документов, после чего мы сможем скоординировать дальнейшие шаги», — сказал глава украинского оборонного ведомства на пресс-конференции по итогам переговоров.
Представитель МИД Украины Георгий Тихий добавил, что Киев обязательно поделится реакцией на представленный документ.
Второй раунд российско-украинских переговоров по урегулированию конфликта состоялся в Стамбуле 2 июня. Встреча продлилась больше часа и на данный момент завершена.
*** 11:31
Россия получила от Украины ее вариант меморандума о мирном урегулировании. Об этом российским государственным СМИ сообщил глава российской делегации на Стамбульских мирных переговорах Владимир Мединский.
По его словам, меморандум был передан на украинском и английском языках.
«Ничего, мы справились. В нашей делегации люди, знающие самые разные языки. Если что, двое свободно владеют японским», — заметил Мединский.
Он также отметил, что основные тезисы документа уже опубликованы в западных СМИ. Украинское издание «Общественное» сообщает, что Киев в меморандуме потребовал от Москвы безусловного прекращения огня «в небе, на суше и на море» в качестве условия для переговоров.
Кроме того, украинская сторона настаивает на возвращении всех депортированных и незаконно перемещенных из страны детей, обмене пленных по принципу «всех на всех» как мера укрепления доверия. Украина также рассчитывает получить от РФ надежные гарантии безопасности о «неповторении агрессии».
«Украина не обязуется быть нейтральной. Государство может выбрать часть евроатлантического сообщества и двигаться к членству в ЕС. Членство Киева в НАТО зависит от консенсуса внутри Альянса. Не могут быть установлены никакие ограничения на численность, размещение и другие параметры украинских Сил обороны, а также размещение войск иностранных дружественных государств на территории Украины», - приводит СМИ выдержки из документа.
В нем отмечается, что территориальные приобретения РФ после 2014 года не должны будут признаваться международным сообществом, а лидеры России и Украины должны будут встретиться для согласования ключевых аспектов урегулирования.
Киев также допустил поэтапное и постепенное снятие санкций с РФ с возможностью их возобновления в случае необходимости.
Сегодня, 2 июня, в Стамбуле состоится второй раунд переговоров между Россией и Украиной. Украинскую делегацию, как и в предыдущий раз, возглавит министр обороны Рустем Умеров, российскую - помощник президента РФ Владимир Мединский.