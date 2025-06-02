Россия и Украина обменялись меморандумами

Второй раунд российско-украинских переговоров по урегулированию конфликта состоялся в Стамбуле 2 июня. Встреча продлилась больше часа и на данный момент завершена.

«Во время сегодняшней дискуссии россияне передали свой документ нашей делегации, наши команды будут иметь неделю на изучение документов, после чего мы сможем скоординировать дальнейшие шаги», — сказал глава украинского оборонного ведомства на пресс-конференции по итогам переговоров.

Правительство Украины в течение недели изучит меморандум, представленный делегацией России в ходе переговоров в Стамбуле. Об этом заявил украинский министр обороны Рустем Умеров.

Россия получила от Украины ее вариант меморандума о мирном урегулировании. Об этом российским государственным СМИ сообщил глава российской делегации на Стамбульских мирных переговорах Владимир Мединский.

По его словам, меморандум был передан на украинском и английском языках.

«Ничего, мы справились. В нашей делегации люди, знающие самые разные языки. Если что, двое свободно владеют японским», — заметил Мединский.

Он также отметил, что основные тезисы документа уже опубликованы в западных СМИ. Украинское издание «Общественное» сообщает, что Киев в меморандуме потребовал от Москвы безусловного прекращения огня «в небе, на суше и на море» в качестве условия для переговоров.

Кроме того, украинская сторона настаивает на возвращении всех депортированных и незаконно перемещенных из страны детей, обмене пленных по принципу «всех на всех» как мера укрепления доверия. Украина также рассчитывает получить от РФ надежные гарантии безопасности о «неповторении агрессии».

«Украина не обязуется быть нейтральной. Государство может выбрать часть евроатлантического сообщества и двигаться к членству в ЕС. Членство Киева в НАТО зависит от консенсуса внутри Альянса. Не могут быть установлены никакие ограничения на численность, размещение и другие параметры украинских Сил обороны, а также размещение войск иностранных дружественных государств на территории Украины», - приводит СМИ выдержки из документа.

В нем отмечается, что территориальные приобретения РФ после 2014 года не должны будут признаваться международным сообществом, а лидеры России и Украины должны будут встретиться для согласования ключевых аспектов урегулирования.

Киев также допустил поэтапное и постепенное снятие санкций с РФ с возможностью их возобновления в случае необходимости.

Сегодня, 2 июня, в Стамбуле состоится второй раунд переговоров между Россией и Украиной. Украинскую делегацию, как и в предыдущий раз, возглавит министр обороны Рустем Умеров, российскую - помощник президента РФ Владимир Мединский.