Иран обеспокоен неопределенностью Америки

Американская сторона пока не предоставила Ирану никаких гарантий по отмене антииранских санкций в рамках предполагаемой сделки по ядерной программе Тегерана.
Об этом на пресс-конференции заявил официальный представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи.
«С сожалением сообщаю, что до сих пор с американской стороны не поступило никаких разъяснений по этому вопросу», — сказал он, отвечая на вопрос журналистов о возможной отмене санкций.
По словам дипломата, Ирану необходимо четкое понимание того, каким образом будут сняты введённые против него ограничения: «Мы должны быть уверены, что жестокие санкции, наложенные на народ Ирана, действительно будут отменены в экономической, банковской и торговой сферах. Прошлый негативный опыт не должен повториться».
Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила, что специальный посланник президента США Стивен Уиткофф направил иранским властям подробное и, по мнению Вашингтона, приемлемое предложение по ядерной программе.
Переговоры между США и Ираном продолжаются. 23 мая в Риме при посредничестве Омана прошёл пятый раунд консультаций. По словам главы МИД Омана Бадра аль-Бусаиди, стороны достигли «определённого, но не окончательного прогресса». Иранская сторона выразила надежду, что в ближайшие одну-две встречи удастся добиться положительного результата.
*** 11:41
Пресс-секретарь Белого дома США Кэролайн Ливитт на минувшей неделе уведомила высокопоставленных чиновников Совета национальной безопасности, Минфина и Госдепартамента о приостановке всей деятельности по введению санкций в отношении Ирана, сообщает The Wall Street Journal.
Источник, близкий к Белому дому, сказал газете, что в результате политика президента Дональда Трампа по оказанию «максимального давления» на Тегеран застопорилась.
Заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли в разговоре с WSJ не опровергла этих сведений и заявила, что обо всех новых решениях по вопросу санкций будет объявлять либо администрация президента, либо «соответствующие ведомства».
Соединенные Штаты в последний раз объявляли о расширении санкций против Ирана в середине мая, на фоне продолжающихся переговоров о ядерной программе. По данным WSJ, Минфин минимум три раза откладывал объявление об ужесточении мер. По мнению собеседников газеты, новая политика администрации направлена на то, чтобы тщательно проанализировать возможные будущие ограничения против Тегерана «в свете чувствительных ядерных переговоров». Другие обеспокоены, что о паузе заранее не уведомили ключевых политических игроков, пишет WSJ. У чиновников также нет понимания, распространяется ли решение только на новые санкции либо в дальнейшем могут быть отменены меры, введенные в прежние годы, — ограничения на продажу нефти и заморозка средств. Пока они сохраняются.
Непрямые переговоры США и Ирана при посредничестве Омана начались в апреле, по завершении пятого раунда стороны договорились продолжить обсуждения.