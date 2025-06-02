Иран обеспокоен неопределенностью Америки

Американская сторона пока не предоставила Ирану никаких гарантий по отмене антииранских санкций в рамках предполагаемой сделки по ядерной программе Тегерана.

Об этом на пресс-конференции заявил официальный представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи.

«С сожалением сообщаю, что до сих пор с американской стороны не поступило никаких разъяснений по этому вопросу», — сказал он, отвечая на вопрос журналистов о возможной отмене санкций.

По словам дипломата, Ирану необходимо четкое понимание того, каким образом будут сняты введённые против него ограничения: «Мы должны быть уверены, что жестокие санкции, наложенные на народ Ирана, действительно будут отменены в экономической, банковской и торговой сферах. Прошлый негативный опыт не должен повториться».

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила, что специальный посланник президента США Стивен Уиткофф направил иранским властям подробное и, по мнению Вашингтона, приемлемое предложение по ядерной программе.

Переговоры между США и Ираном продолжаются. 23 мая в Риме при посредничестве Омана прошёл пятый раунд консультаций. По словам главы МИД Омана Бадра аль-Бусаиди, стороны достигли «определённого, но не окончательного прогресса». Иранская сторона выразила надежду, что в ближайшие одну-две встречи удастся добиться положительного результата.