Минздрав запустил систему для госслужащих

В Министерстве здравоохранения Азербайджана состоялась презентация новых электронных систем: «Цифровое рабочее место – Интранет» и «Анализ и мониторинг системы здравоохранения и состояния здоровья граждан».

В вступительной речи министр здравоохранения Теймур Мусаев сказал, что данная инициатива отвечает стратегическим приоритетам государства в сфере цифровизации: «Под руководством президента Ильхама Алиева в Азербайджане предприняты важные шаги с целью ускорения перехода к цифровому правительству и реализации последовательных мер по диверсификации экономики. Министерство здравоохранения продолжает меры по развитию цифровой экосистемы здравоохранения, которая является требованием современной эпохи и продуктом инновационного мышления в национальной системе здравоохранения». По словам министра, развитие цифровых технологий играет важную роль в улучшении доступа к медицинским услугам и информации. Было отмечено, что интеграция системы анализа и мониторинга состояния здоровья граждан и здравоохранения в единый цифровой ландшафт поможет принимать обоснованные решения для улучшения здоровья населения и оптимизации работы медицинских учреждений. Теймур Мусаев также отметил, что внедрение цифровых решений для повышения скорости, точности и доступности медицинских услуг является одной из приоритетных предстоящих задач: «В перспективе в целях повышения уровня удовлетворенности государственными услугами и предоставления качественных медицинских услуг будут продолжены меры по цифровой трансформации здравоохранения».

Советник министра здравоохранения Руфат Гаджиалибеков отметил, что за прошлый год Центром цифровизации здравоохранения было реализовано около 45 цифровых инициатив, в том числе 17 в Нахчыванской Автономной Республике: «Среди них были реализованы технологические решения, играющие важную роль в реализации функций здравоохранения в стране, как «Система мониторинга отслеживания лекарственных средств», «Система электронный рецепт», «Система электронный эпикриз», «Система электронный бюллетень» и другие. Однако представленная на сегодняшнем мероприятии система «Интранет», разработанная с применением Agile методологии, является предметом особой гордости, поскольку это первая в государственном ландшафте страны система, автоматизирующая рабочее место госслужащего». По словам советника министра, созданная система «Интранет» является безопасной и закрытой сетевой средой, доступ к которой имеется только у авторизованных сотрудников Министерства здравоохранения, что позволяет обеспечить конфиденциальность и контроль над информацией Минздрава: «Система позволяет обеспечить бесшовный доступ к внутренним цифровым ресурсам министерства, хранить в структурированной форме рабочие материалы и документы, сотрудничать и обмениваться документами. В системе «Интранет» можно найти рабочие документы, новости, контакты коллег, зарезервировать комнаты для совещаний, получить доступ к медицинским реестрам и аналитическому модулю медицинских данных, и другую важную информацию, связанную с повседневной деятельностью служащего».