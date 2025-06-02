Несчастный случай в бакинской тюрьме: умер заключенный

Скончался заключенный, пострадавший при обрушении крыши исправительного учреждения в Баку. Об этом haqqin.az сообщили в Министерстве юстиции.

В информации отмечается, что 1 июня в 13:10 произошло обрушение крыши жилого корпуса для заключенных исправительного учреждения № 12. В результате инцидента заключенный Мовлам Мустафаев получил травмы, несовместимые с жизнью. Он скончался от полученных телесных повреждений 2 июня.

Отметим, что Мустафаев был приговорен к пожизненному заключению по статье 120.1 (умышленное убийство) УК Азербайджана.

В Минюсте также указали, что во время происшествия другие заключенные или сотрудники учреждения не пострадали.

По факту в прокуратуре Гарадагского района Баку проводится расследование.