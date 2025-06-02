Лодочные гонки в центре Баку

Федерация гребли и каноэ Азербайджана (AKAF) регулярно проводит агитационную работу с целью популяризации и привлечения детей к водным видам спорта. В рамках этой работы Федерация совместно с Министерством молодежи и спорта организовала мероприятие, посвященное 1 июня – Международному дню защиты детей.

На мероприятии, которое состоялось в парке Деде Горгуд возле станции метро «Гянджлик», детям была предоставлена возможность испытать свои силы в соревнованиях на любительских лодках. За заплывами, в которых приняли участие более ста детей, наблюдали профессиональные инструкторы. Мероприятие было с большим интересом встречено жителями Баку.

Отметим, что Федерация гребли и каноэ Азербайджана регулярно организует подобные мероприятия.