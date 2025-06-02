Кылычдароглу воскрес в воскресенье

Бывший председатель Республиканской народной партии Турции (CHP) Кемаль Кылычдароглу вновь оказался в центре внутрипартийной турбулентности, заявив об открытых угрозах в свой адрес. В опубликованном в социальной сети X заявлении политик сообщил: «Есть те, кто угрожает повесить меня на электрическом столбе, кто угрожает мне расстрелом».
Завершая обращение словами в адрес своих преследователей, он написал: «Бесчестен тот, кто боится вас».
Поводом для резонанса стали не только эти слова, но и череда шагов Кылычдароглу, указывающих на его стремление пересмотреть итоги партийного съезда 2023 года, на котором он уступил пост лидера CHP Озгюру Озелю. В заявлении под заголовком «Наше молчание — не безразличие, а ответственность» Кылычдароглу прямо обвинил нынешнее руководство кемалистской партии в предательстве и заявил, что намерен «задушить врагов CHP» — формулировка, которую большинство аналитиков интерпретировали как декларацию о возвращении в большую внутрипартийную игру.
Путь «алевитского дедушки»
Кемаль Кылычдароглу, первый в истории CHP председатель из алевитского сообщества, пришёл к власти в 2010 году после отставки Дениза Байкала. Несмотря на то что его руководство ознаменовалось чередой электоральных неудач — от парламентских до президентских выборов, где он проиграл Реджепу Тайипу Эрдогану, - Кылычдароглу сохранял влияние вплоть до ноябрьского съезда 2023 года.
Перед съездом в СМИ просочились записи Zoom-встреч между ближайшими союзниками Кылычдароглу — мэром Стамбула Экремом Имамоглу и депутатом Озгюром Озелем. Этот тандем, под лозунгом «в политике прошлое не должно определять будущее», неожиданно объединился против своего лидера. Несмотря на то что Кылычдароглу заручился поддержкой 771 делегата, в день голосования он получил лишь 664 голоса, тогда как Озель, имея 600 подписей, набрал 682. Этот разворот стал сигналом о возможных закулисных договорённостях и нарушениях на съезде.
Начатое расследование с течением времени трансформировалось в полномасштабное разбирательство. По состоянию на май 2025 года более 50 делегатов из Бурсы, Батмана и Эрзурума дали показания о получении взяток. Тем самым вопрос легитимности нового партийного руководства оказался в центре общественного и правового внимания.
Политическую нагрузку делу придал президент Эрдоган, который 1 февраля 2024 года в Манисе — родном городе Озеля — назвал съезд CHP «мошенническим», подчеркнув, что борьба за власть в оппозиции ведётся не по демократическим стандартам, а «методами подкупа и давления».
Ответ Кылычдароглу: реванш или раскол?
На этом фоне Кылычдароглу сделал несколько громких заявлений в эфире местных телеканалов, обвинив партийное руководство в молчаливом согласии с коррупцией. «Если они не ответят — это будет признанием», — сказал он. Его слова нашли поддержку среди ряда бывших депутатов и представителей старой партийной гвардии.
Однако параллельно с активизацией Кылычдароглу началась и медийная контратака. Некоторые из них, ссылаясь на анонимные источники, утверждают, что Кылычдароглу якобы готовит возвращение и призывает сторонников быть в готовности. По другой версии, озвученной журналисткой Невшин Менгю, близкой к окружению Имамоглу, следствие по делу съезда может быть закрыто, если Кылычдароглу официально заявит об отсутствии нарушений. Но бывший председатель дважды отказался явиться на допрос.
Сторонники Кылычдароглу настаивают, что дело уже перешло грань обычного внутрипартийного конфликта, и сейчас речь идёт о личной безопасности политика. Наряду с волной онлайн-оскорблений, ему стали поступать прямые угрозы.
По информации из политических кругов Анкары, судебное разбирательство, связанное с итогами 38-го съезда CHP, близится к завершению. Заключительное заседание намечено на 30 июня. В случае признания нарушений итоги выборов могут быть аннулированы, а полномочия Озгюра Озеля и его команды — утрачены. Таким образом, открывается юридическая возможность возвращения Кемаля Кылычдароглу к руководству партией — не посредством выборов, а по решению суда.
Этот прецедент может стать уникальным в политической истории современной Турции: впервые лидер оппозиционной партии может быть восстановлен в должности в результате судебного вмешательства. Если это произойдёт, последствия будут не только внутри CHP, но и в масштабах всей политической архитектуры страны. В условиях, когда оппозиция остаётся фрагментированной, борьба за руководство крупнейшей республиканской партией обретает национальное значение.