Кылычдароглу воскрес в воскресенье

Бывший председатель Республиканской народной партии Турции (CHP) Кемаль Кылычдароглу вновь оказался в центре внутрипартийной турбулентности, заявив об открытых угрозах в свой адрес. В опубликованном в социальной сети X заявлении политик сообщил: «Есть те, кто угрожает повесить меня на электрическом столбе, кто угрожает мне расстрелом». Завершая обращение словами в адрес своих преследователей, он написал: «Бесчестен тот, кто боится вас».

Поводом для резонанса стали не только эти слова, но и череда шагов Кылычдароглу, указывающих на его стремление пересмотреть итоги партийного съезда 2023 года, на котором он уступил пост лидера CHP Озгюру Озелю. В заявлении под заголовком «Наше молчание — не безразличие, а ответственность» Кылычдароглу прямо обвинил нынешнее руководство кемалистской партии в предательстве и заявил, что намерен «задушить врагов CHP» — формулировка, которую большинство аналитиков интерпретировали как декларацию о возвращении в большую внутрипартийную игру. Путь «алевитского дедушки» Кемаль Кылычдароглу, первый в истории CHP председатель из алевитского сообщества, пришёл к власти в 2010 году после отставки Дениза Байкала. Несмотря на то что его руководство ознаменовалось чередой электоральных неудач — от парламентских до президентских выборов, где он проиграл Реджепу Тайипу Эрдогану, - Кылычдароглу сохранял влияние вплоть до ноябрьского съезда 2023 года. Перед съездом в СМИ просочились записи Zoom-встреч между ближайшими союзниками Кылычдароглу — мэром Стамбула Экремом Имамоглу и депутатом Озгюром Озелем. Этот тандем, под лозунгом «в политике прошлое не должно определять будущее», неожиданно объединился против своего лидера. Несмотря на то что Кылычдароглу заручился поддержкой 771 делегата, в день голосования он получил лишь 664 голоса, тогда как Озель, имея 600 подписей, набрал 682. Этот разворот стал сигналом о возможных закулисных договорённостях и нарушениях на съезде.

Начатое расследование с течением времени трансформировалось в полномасштабное разбирательство. По состоянию на май 2025 года более 50 делегатов из Бурсы, Батмана и Эрзурума дали показания о получении взяток. Тем самым вопрос легитимности нового партийного руководства оказался в центре общественного и правового внимания. Политическую нагрузку делу придал президент Эрдоган, который 1 февраля 2024 года в Манисе — родном городе Озеля — назвал съезд CHP «мошенническим», подчеркнув, что борьба за власть в оппозиции ведётся не по демократическим стандартам, а «методами подкупа и давления». Ответ Кылычдароглу: реванш или раскол? На этом фоне Кылычдароглу сделал несколько громких заявлений в эфире местных телеканалов, обвинив партийное руководство в молчаливом согласии с коррупцией. «Если они не ответят — это будет признанием», — сказал он. Его слова нашли поддержку среди ряда бывших депутатов и представителей старой партийной гвардии. Однако параллельно с активизацией Кылычдароглу началась и медийная контратака. Некоторые из них, ссылаясь на анонимные источники, утверждают, что Кылычдароглу якобы готовит возвращение и призывает сторонников быть в готовности. По другой версии, озвученной журналисткой Невшин Менгю, близкой к окружению Имамоглу, следствие по делу съезда может быть закрыто, если Кылычдароглу официально заявит об отсутствии нарушений. Но бывший председатель дважды отказался явиться на допрос.