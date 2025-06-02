Как удары по аэродромам изменят стратегию России

Атака СБУ 1 июня по российским военным аэродромам может временно ограничить возможности России наносить ракетные и дроновые удары по Украине.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

По оценке аналитиков, операция была направлена на стратегические самолёты — Ту-95 и Ту-22М3, используемые для запуска крылатых ракет, а также на самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления, играющие ключевую роль в выявлении украинских систем ПВО и координации российских истребителей.

Отмечается, что РФ, вероятно, будет трудно восполнить утраты. Один из прокремлевских военкоров утверждал, что Россия больше не производит шасси для бомбардировщиков Ту-95 и Ту-22, а заменить их невозможно. По данным The Economist, в распоряжении РФ менее 90 действующих самолётов Ту-22, Ту-95 и Ту-160.

Также сообщается, что Москва все чаще применяет фронтовую авиацию, такую как Су, для нанесения ракетных ударов вместо уязвимых стратегических бомбардировщиков.