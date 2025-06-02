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Маск впечатлен действиями Украины
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Маск впечатлен действиями Украины

Как удары по аэродромам изменят стратегию России

12:36 1421

Атака СБУ 1 июня по российским военным аэродромам может временно ограничить возможности России наносить ракетные и дроновые удары по Украине. 

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

По оценке аналитиков, операция была направлена на стратегические самолёты — Ту-95 и Ту-22М3, используемые для запуска крылатых ракет, а также на самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления, играющие ключевую роль в выявлении украинских систем ПВО и координации российских истребителей.

Отмечается, что РФ, вероятно, будет трудно восполнить утраты. Один из прокремлевских военкоров утверждал, что Россия больше не производит шасси для бомбардировщиков Ту-95 и Ту-22, а заменить их невозможно. По данным The Economist, в распоряжении РФ менее 90 действующих самолётов Ту-22, Ту-95 и Ту-160.

Также сообщается, что Москва все чаще применяет фронтовую авиацию, такую как Су, для нанесения ракетных ударов вместо уязвимых стратегических бомбардировщиков.

«Россия, вероятно, перешла к самолетам Су, чтобы не подвергать риску стратегические бомбардировщики, что указывает на обеспокоенность их ограниченным количеством», — подчёркивает ISW.

Аналитики напоминают, что ранее сбитие самолета А-50 также временно парализовало активность российской авиации над территорией Украины.

«Атака 1 июня может вынудить российских военных перераспределить системы ПВО на большую площадь, а также активизировать мобильные группы ПВО для оперативного реагирования на новые угрозы со стороны украинских беспилотников», — говорится в прогнозе ISW.

1 июня СБУ провела масштабную операцию под кодовым названием «Паутина», нанеся удары по пяти российским аэродромам — в Иркутской, Мурманской, Ивановской и Рязанской областях.

По данным украинской спецслужбы, повреждены или уничтожены как минимум 41 самолет, включая Ту-160, Ту-22 и Ту-95. Общие убытки России оцениваются в более чем 7 миллиардов долларов. Только на аэродроме «Белая», согласно спутниковым снимкам, уничтожены 4 Ту-22М3 и 3 Ту-95МС, ещё один Ту-95МС получил повреждения.

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