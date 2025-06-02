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Маск впечатлен действиями Украины
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Маск впечатлен действиями Украины

Россия стянула к Сумской области 50-тысячную армию

12:47 1146

На приграничье в Сумской области Украины российские войска расширяют зону захода пехоты на территорию Украины в направлении населенных пунктов Юнаковка и Хотень.

Как рассказал в эфире телемарафона представитель ГПСУ Андрей Демченко, в Курской области РФ, недалеко от приграничья, россияне накопили около 50 тысяч военнослужащих.

«Ситуация непростая, даже сложная. Россия продолжает направлять пехотные группы в пределах двух населенных пунктов - Хотень и Юнаковка. Если раньше, в начале таких действий, отмечались два направления - населенные пункты Басовка и Журавка, то сейчас отмечаем, что россияне пытаются расширить зону захода этих пехотных групп на территорию Украины», - сказал Демченко.

По его словам, предшествуют этим мероприятиям плотные обстрелы украинских позиций с беспилотных летательных аппаратов, артиллерии и с помощью авиации, которая применяет КАБы, управляемые ракеты, чтобы усложнить оборону Украины.

Демченко добавил, что пока не фиксируется на этом направлении для прорыва украинской границы применение Россией тяжелой бронированной техники. Возможно, ее нет в достаточном количестве, или Россия сохраняет ее для каких-то дальнейших действий. Сейчас там действуют исключительно пехотные группы, иногда россияне пытаются прорваться на квадроциклах, мотоциклах для того, чтобы, используя скорость, максимально продвинуться вглубь территории Украины. Как добавил Демченко, быстро продвинувшись, россияне хотят закрепиться, прячась «в норах, различных посадках», чтобы дождаться подкрепления.

«Это для того, чтобы расширять зону боев и атаковать позиции украинских военнослужащих. В то же время для скорости, чтобы закрепиться, спрятаться в норах и ждать своих, чтобы идти в атаку...» - пояснил пограничник.

Ранее директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло заявил, что с 50-тысячными силами россияне могут далеко зайти на территорию Украины, «отрезая куски» вдоль границы. России удалось захватить несколько сел на Сумщине благодаря массовому применению дронов на оптоволокне, большого количества авиации для сброса КАБов на украинские населенные пункты.

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