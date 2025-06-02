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Месси поздравил Азербайджан с победой на чемпионате мира

ВИДЕО
Отдел спорта
12:57 1243

Азербайджанский бизнесмен Аднан Ахмедзаде разместил в своем Instagram поздравления от живой легенды мирового футбола Лионеля Месси, адресованные сборной Азербайджана по мини-футболу, которая вчера стала чемпионом мира.

«Привет, Аднан. Поздравляю тебя и весь народ Азербайджана с победой на чемпионате мира по мини-футболу! Шлю тебе мои объятия. Наслаждайтесь победой!» - сказал в видеопослании Месси.

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Публикация от ADNAN AHMADZADA (@adnan555)

Напомним, вчера сборная Азербайджана в финале чемпионата мира, проходившего в Баку, обыграла Венгрию (4:2) и вслед за титулом чемпиона Европы-2022 завоевала и звание чемпиона мира.

Обладатель всех возможных титулов в большом футболе Лионель Месси является другом Аднана Ахмедзаде. В декабре прошлого года аргентинская звезда посетила Баку.

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