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Маск впечатлен действиями Украины

Иран определился с новым послом в Азербайджане

13:01 511

Иран определился с новым послом в Азербайджане. Его имя будет объявлено в соответствии с административными процедурами. Об этом заявил официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи.

По его словам, процесс выбора посла уже завершен. «Для нас имеют важное значение отношения со странами Центральной Азии и Кавказа. Что касается Азербайджана, посол уже выбран. Он будет объявлен в соответствии с официальными процедурами», - отметил он.

Багаи добавил, что «это очень опытный дипломат, специализирующийся на Евразии».

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