МЧС Азербайджана предупреждает

В связи с этим Министерство по чрезвычайным ситуациям призывает население соблюдать меры безопасности.

По данным Национальной гидрометеорологической службы Азербайджана, со второй половины дня 2 июня и в ближайшие дни в ряде регионов ожидается сильный ветер, временами дожди, местами с интенсивными ливнями, возможны сели и паводки на реках, а также грозы.

Так, МЧС призывает во время сильного ветра избегать нахождения рядом с легкими и временными конструкциями, зданиями и рекламными щитами, не стоять под линиями электропередач, проводами и высокими деревьями.

Учитывая трудности с тушением пожаров в ветреную погоду, необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности. Владельцам маломерных судов запрещено выходить в море в таких погодных условиях.

Для защиты от селей и паводков, вызванных сильными осадками, нужно избегать зоны риска.

Во время грозы отключать электроприборы от сети, воздерживаться от использования телефонов (стационарных, мобильных, таксофонов), не приближаться к линиям электропередач, громоотводам, водостокам и антеннам, не укрываться под высокими деревьями. Если вы в автомобиле, остановитесь, поднимите стекла и дождитесь окончания грозы.