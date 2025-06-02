USD 1.7000
EUR 1.9324
RUB 2.1932
Подписаться на уведомления
Маск впечатлен действиями Украины
Новость дня
Маск впечатлен действиями Украины

Рынки Евросоюза отреагировали на планы Трампа

13:20 496

Европейские акции начали неделю с падения после уверенного роста в мае.

Как сообщает Reuters, инвесторы обеспокоены новым витком глобальных торговых споров.

Причина — заявление президента Дональда Трампа о намерении удвоить пошлины на импорт стали и алюминия, в том числе из Европы.

Индекс STOXX 600 по состоянию на утро понедельника снизился на 0,5%, остановив положительную динамику прошлого месяца, когда он прибавил около 4%.

Акции сталелитейных компаний ArcelorMittal и Aperam подешевели примерно на 1%. Больше потеряли автопроизводители: бумаги Stellantis на Миланской бирже просели на 3%, акции Mercedes-Benz, BMW и Volkswagen - на 1,4-2%. Общий индекс автомобильного сектора снизился на 1,6%.

Пострадал и сектор предметов роскоши - его индекс потерял 1,6%.

Падение зафиксировано и на большинстве европейских бирж: немецкий DAX снизился на 0,6%.

Напомним, что президент США Дональд Трамп обвинил Китай в нарушении договоренностей и заявил о введении 50% тарифов на импорт стали — вдвое больше, чем текущие значения.

Ильхам Алиев: «Контракт века» изменил ситуацию в регионе...
Ильхам Алиев: «Контракт века» изменил ситуацию в регионе... добавлено фото; обновлено 10:44
10:44 2179
Кылычдароглу воскрес в воскресенье
Кылычдароглу воскрес в воскресенье наша корреспонденция
12:14 1880
Паутина для Путина
Паутина для Путина главная тема
1 июня 2025, 22:56 10929
Месси поздравил Азербайджан с победой на чемпионате мира
Месси поздравил Азербайджан с победой на чемпионате мира ВИДЕО
12:57 1252
Россия стянула к Сумской области 50-тысячную армию
Россия стянула к Сумской области 50-тысячную армию
12:47 1151
Переговоры России и Украины в Стамбуле: второй раунд
Переговоры России и Украины в Стамбуле: второй раунд добавлено видео; обновлено
13:07 2913
Минздрав запустил систему для госслужащих
Минздрав запустил систему для госслужащих официоз
11:55 1531
Пашинян и Церковь столкнулись лбами. Чья возьмет?
Пашинян и Церковь столкнулись лбами. Чья возьмет? наш комментарий
10:45 2184
Азиатская трагедия в четырех актах
Азиатская трагедия в четырех актах былое и думы; все еще актуально
1 июня 2025, 18:24 5101
Украина передала России меморандум: ключевые требования
Украина передала России меморандум: ключевые требования
11:33 2598
Махир Мамедов вновь избран президентом Федерации шахмат Азербайджана
Махир Мамедов вновь избран президентом Федерации шахмат Азербайджана ФОТО
11:29 977

ЭТО ВАЖНО

Ильхам Алиев: «Контракт века» изменил ситуацию в регионе...
Ильхам Алиев: «Контракт века» изменил ситуацию в регионе... добавлено фото; обновлено 10:44
10:44 2179
Кылычдароглу воскрес в воскресенье
Кылычдароглу воскрес в воскресенье наша корреспонденция
12:14 1880
Паутина для Путина
Паутина для Путина главная тема
1 июня 2025, 22:56 10929
Месси поздравил Азербайджан с победой на чемпионате мира
Месси поздравил Азербайджан с победой на чемпионате мира ВИДЕО
12:57 1252
Россия стянула к Сумской области 50-тысячную армию
Россия стянула к Сумской области 50-тысячную армию
12:47 1151
Переговоры России и Украины в Стамбуле: второй раунд
Переговоры России и Украины в Стамбуле: второй раунд добавлено видео; обновлено
13:07 2913
Минздрав запустил систему для госслужащих
Минздрав запустил систему для госслужащих официоз
11:55 1531
Пашинян и Церковь столкнулись лбами. Чья возьмет?
Пашинян и Церковь столкнулись лбами. Чья возьмет? наш комментарий
10:45 2184
Азиатская трагедия в четырех актах
Азиатская трагедия в четырех актах былое и думы; все еще актуально
1 июня 2025, 18:24 5101
Украина передала России меморандум: ключевые требования
Украина передала России меморандум: ключевые требования
11:33 2598
Махир Мамедов вновь избран президентом Федерации шахмат Азербайджана
Махир Мамедов вновь избран президентом Федерации шахмат Азербайджана ФОТО
11:29 977
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться