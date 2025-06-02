Рынки Евросоюза отреагировали на планы Трампа

Причина — заявление президента Дональда Трампа о намерении удвоить пошлины на импорт стали и алюминия, в том числе из Европы.

Европейские акции начали неделю с падения после уверенного роста в мае.

Индекс STOXX 600 по состоянию на утро понедельника снизился на 0,5%, остановив положительную динамику прошлого месяца, когда он прибавил около 4%.

Акции сталелитейных компаний ArcelorMittal и Aperam подешевели примерно на 1%. Больше потеряли автопроизводители: бумаги Stellantis на Миланской бирже просели на 3%, акции Mercedes-Benz, BMW и Volkswagen - на 1,4-2%. Общий индекс автомобильного сектора снизился на 1,6%.

Пострадал и сектор предметов роскоши - его индекс потерял 1,6%.

Падение зафиксировано и на большинстве европейских бирж: немецкий DAX снизился на 0,6%.

Напомним, что президент США Дональд Трамп обвинил Китай в нарушении договоренностей и заявил о введении 50% тарифов на импорт стали — вдвое больше, чем текущие значения.