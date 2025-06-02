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Россия меняет посла в Турции

13:17 555

Новым послом России в Турции станет заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Вершинин сменит на посту посла РФ в Турции Алексея Ерхова, занимающего эту должность с 2017 года.

Отметим, что Сергей Вершинин занимал должность заместителя министра иностранных дел России с марта 2018 года, до этого он был директором департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД России.

Одновременно с этим с 2011 года занимал должность спецпредставителя министра иностранных дел по ближневосточному урегулированию. В этом качестве он представлял Россию на переговорах «ближневосточного квартета» (Россия, США, ЕС и ООН). С 2013 года активно занимался сирийским урегулированием, участвовал в различных международных форматах. С января 2017 года стал главой российской делегации на переговорах в астанинском формате, принимал участие во встречах с представителями сирийской оппозиции в Женеве и Вене.

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