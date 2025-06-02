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Илон Маск запускает XChat

13:25 475

Илон Маск анонсировал запуск нового мессенджера XChat, который станет частью платформы X.

По словам предпринимателя, приложение поддерживает сквозное шифрование, исчезающие сообщения, пересылку любых файлов, а также аудио- и видеозвонки. Регистрация будет доступна без указания номера телефона.

Особое внимание вызвало заявление Маска о том, что XChat использует «шифрование в стиле биткоина» и написан на языке программирования Rust. Однако эксперты раскритиковали эту формулировку. Разработчик Bitcoin Core Люк Дешьер отметил, что биткоин не использует шифрование, а только цифровые подписи. Похожую позицию выразили и другие криптоэксперты, усомнившись в технологической точности заявления.

По данным TechCrunch, XChat уже проходит бета-тестирование, а доступ к приложению получили некоторые пользователи с платной подпиской X. Разработчик Нима Оджи подтвердил, что мессенджер готов к полноценному запуску.

Анонс XChat прозвучал вскоре после сообщений о возможной сделке между Telegram и xAI Маска. Павел Дуров заявлял о партнёрстве на $300 млн и интеграции ИИ Grok в Telegram, однако Маск позже опроверг подписание официального соглашения, назвав обсуждения неформальными.

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