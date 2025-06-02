Великобритания готовится к войне

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил об увеличении инвестиций в оборонную сферу, заявив о переходе вооруженных сил страны в режим «готовности к боевым действиям».

Об этом он сообщил на пресс-конференции в Глазго, трансляцию которой вёл телеканал Sky News.

«Мы переходим к [режиму] готовности к боевым действиям как основной цели наших вооруженных сил», — подчеркнул премьер.