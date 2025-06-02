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Великобритания готовится к войне

13:46 179

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил об увеличении инвестиций в оборонную сферу, заявив о переходе вооруженных сил страны в режим «готовности к боевым действиям».

Об этом он сообщил на пресс-конференции в Глазго, трансляцию которой вёл телеканал Sky News.

«Мы переходим к [режиму] готовности к боевым действиям как основной цели наших вооруженных сил», — подчеркнул премьер.

Стармер отметил, что ключевым элементом оборонной политики Лондона останется сотрудничество с союзниками по НАТО:

«Наша политика в сфере обороны всегда будет ориентирована в первую очередь на НАТО. Мы никогда не будем сражаться в одиночку».

Он назвал альянс «фундаментальным источником стратегической силы» для Великобритании.

Также глава правительства заявил о планах внедрения военных инноваций «со скоростью военного времени» и пообещал, что к 2035 году британская армия станет «в десять раз более смертоносной».

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