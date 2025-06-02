USD 1.7000
EUR 1.9324
RUB 2.1932
Подписаться на уведомления
Маск впечатлен действиями Украины
Новость дня
Маск впечатлен действиями Украины

Турки, SOCAR и британцы в новом проекте

обновлено 21:12
Отдел экономики
21:12 3289

Турецкая нефтяная корпорация (TPAO) 3 июня подпишет документ с Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) и British Petroleum (BP) по вхождению в проект разработки газового месторождения «Шафаг-Асиман» в азербайджанском секторе Каспийского моря.

Об этом сообщили haqqin.az источники в нефтегазовой отрасли Азербайджана.

2 июня в интервью TRT Haber министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар выразил надежду, что документ будет подписан на этой неделе в Баку, и доля TPAO будет 30 процентов.

Напомним, что этот проект с 2021 года фактически заморожен из-за сложной геологии на разведочной площади и необходимости высоких затрат на дальнейшее изучение. В первом квартале 2021 года разведочное бурение выявило первые залежи газоконденсата на перспективной структуре «Шафаг-Асиман» благодаря скважине SAX01. Разведочное бурение дошло до продуктивного пласта «Фасиля» (свита перерыва). Бурение SAX01 на структуре «Шафаг-Асиман» осуществляла компания Caspian Drilling Company на глубине моря 623 метра.

Блок «Шафаг-Асиман» общей площадью 1100 кв км расположен в 125 км к юго-востоку от Баку. Глубина моря здесь варьирует от 650 до 800 метров. Структура была открыта в 1961 году сейсмическими исследованиями.

Контракт на разработку блока между компаниями SOCAR и BP Exploration был подписан в июле 2010 года и вступил в силу в июне 2011 года. Долевое участие сторон в контракте составляет 50% на 50%. Контракт рассчитан на 30 лет с возможностью продления еще на 5 лет.

На структуре были проведены трехмерные сейсмические исследования. Запасы структуры «Шафаг-Асиман» оцениваются в 500 млрд кубометров газа и 65 млн тонн конденсата.

«Это очень сложный проект. Тот факт, что TPAO хочет войти в него, повышает акции этой компании, ее международный рейтинг на фоне активизации TPAO по всему миру с начала 2025 года», - отметил один из источников.

Принесет ли участие TPAO в данном проекте успех в открытии нового месторождения газа и газоконденсата, пока не ясно.

* * * 14:09

Министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар заявил, что Турецкая нефтяная компания (TPAO) станет партнером с долей 30% в месторождении природного газа «Шафак-Асиман», расположенном в азербайджанском секторе Каспийского моря.

«Нашими партнерами выступают Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и British Petroleum (BP). Мы и дальше будем расширять сотрудничество с Азербайджаном в рамках проектов на Каспии», — отметил турецкий министр.

Байрактар подчеркнул, что энергетические проекты Турции и Азербайджана «вносят вклад в энергетическую безопасность Европы», и выразил надежду на «реализацию новых проектов по поставкам газа в Европу из дополнительных и альтернативных источников».

Следующая цель разведки Украины – подводные лодки России
Следующая цель разведки Украины – подводные лодки России главная тема
20:52 1250
Азербайджанским мигрантам запретили работать в Петербурге. Генерал Бастрыкин лично преследует…
Азербайджанским мигрантам запретили работать в Петербурге. Генерал Бастрыкин лично преследует… наше поле зрения
16:12 6928
Турки, SOCAR и британцы в новом проекте
Турки, SOCAR и британцы в новом проекте обновлено 21:12
21:12 3290
Baku Steel Company на 30-й Юбилейной Международной Выставке “Нефть и Газ Каспия”
Baku Steel Company на 30-й Юбилейной Международной Выставке “Нефть и Газ Каспия”
20:38 1172
Россия предложила Украине прекратить огонь на три дня
Россия предложила Украине прекратить огонь на три дня видео; обновлено 18:45
18:45 14404
Покушение на Араза Мусаева: арестованы шесть человек, включая президента федерации
Покушение на Араза Мусаева: арестованы шесть человек, включая президента федерации имена, новые подробности
14:04 5262
Эрдоган обратился к Путину и Зеленскому
Эрдоган обратился к Путину и Зеленскому
19:10 2931
Россия требует от Украины одно: капитуляции
Россия требует от Украины одно: капитуляции обновлено 21:30
21:30 5986
Новый король – правый Кароль
Новый король – правый Кароль главная тема; все еще актуально
13:01 3961
Россия делает ставку на «мясные штурмы»
Россия делает ставку на «мясные штурмы»
17:19 3568
Суд вынес решение по политэмигрантам
Суд вынес решение по политэмигрантам
16:52 2940

ЭТО ВАЖНО

Следующая цель разведки Украины – подводные лодки России
Следующая цель разведки Украины – подводные лодки России главная тема
20:52 1250
Азербайджанским мигрантам запретили работать в Петербурге. Генерал Бастрыкин лично преследует…
Азербайджанским мигрантам запретили работать в Петербурге. Генерал Бастрыкин лично преследует… наше поле зрения
16:12 6928
Турки, SOCAR и британцы в новом проекте
Турки, SOCAR и британцы в новом проекте обновлено 21:12
21:12 3290
Baku Steel Company на 30-й Юбилейной Международной Выставке “Нефть и Газ Каспия”
Baku Steel Company на 30-й Юбилейной Международной Выставке “Нефть и Газ Каспия”
20:38 1172
Россия предложила Украине прекратить огонь на три дня
Россия предложила Украине прекратить огонь на три дня видео; обновлено 18:45
18:45 14404
Покушение на Араза Мусаева: арестованы шесть человек, включая президента федерации
Покушение на Араза Мусаева: арестованы шесть человек, включая президента федерации имена, новые подробности
14:04 5262
Эрдоган обратился к Путину и Зеленскому
Эрдоган обратился к Путину и Зеленскому
19:10 2931
Россия требует от Украины одно: капитуляции
Россия требует от Украины одно: капитуляции обновлено 21:30
21:30 5986
Новый король – правый Кароль
Новый король – правый Кароль главная тема; все еще актуально
13:01 3961
Россия делает ставку на «мясные штурмы»
Россия делает ставку на «мясные штурмы»
17:19 3568
Суд вынес решение по политэмигрантам
Суд вынес решение по политэмигрантам
16:52 2940
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться