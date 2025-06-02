Турки, SOCAR и британцы в новом проекте

Турецкая нефтяная корпорация (TPAO) 3 июня подпишет документ с Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) и British Petroleum (BP) по вхождению в проект разработки газового месторождения «Шафаг-Асиман» в азербайджанском секторе Каспийского моря.

Об этом сообщили haqqin.az источники в нефтегазовой отрасли Азербайджана.

2 июня в интервью TRT Haber министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар выразил надежду, что документ будет подписан на этой неделе в Баку, и доля TPAO будет 30 процентов.

Напомним, что этот проект с 2021 года фактически заморожен из-за сложной геологии на разведочной площади и необходимости высоких затрат на дальнейшее изучение. В первом квартале 2021 года разведочное бурение выявило первые залежи газоконденсата на перспективной структуре «Шафаг-Асиман» благодаря скважине SAX01. Разведочное бурение дошло до продуктивного пласта «Фасиля» (свита перерыва). Бурение SAX01 на структуре «Шафаг-Асиман» осуществляла компания Caspian Drilling Company на глубине моря 623 метра.

Блок «Шафаг-Асиман» общей площадью 1100 кв км расположен в 125 км к юго-востоку от Баку. Глубина моря здесь варьирует от 650 до 800 метров. Структура была открыта в 1961 году сейсмическими исследованиями.

Контракт на разработку блока между компаниями SOCAR и BP Exploration был подписан в июле 2010 года и вступил в силу в июне 2011 года. Долевое участие сторон в контракте составляет 50% на 50%. Контракт рассчитан на 30 лет с возможностью продления еще на 5 лет.

На структуре были проведены трехмерные сейсмические исследования. Запасы структуры «Шафаг-Асиман» оцениваются в 500 млрд кубометров газа и 65 млн тонн конденсата.

«Это очень сложный проект. Тот факт, что TPAO хочет войти в него, повышает акции этой компании, ее международный рейтинг на фоне активизации TPAO по всему миру с начала 2025 года», - отметил один из источников.

Принесет ли участие TPAO в данном проекте успех в открытии нового месторождения газа и газоконденсата, пока не ясно.