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Маск впечатлен действиями Украины
Новость дня
Маск впечатлен действиями Украины

«Моссад» восхитился операцией Украины

14:41 1886

Национальная разведывательная служба Израиля «Моссад» на своей странице в соцсети Х прокомментировала операцию СБУ по уничтожению российских бомбардировщиков на авиабазах.

В сообщении говорится, что Украина провела образцовую операцию в условиях современной войны дронов.

«Украинская операция против России - это сигнал тревоги в эпоху войны с использованием дронов. Один из них (подразумевается президент США Дональд Трамп, заявивший, что у президента Украины Владимира Зеленского «нет козырей») сказал, что в Украине нет никаких карт. Он доказал, что ошибался», - отмечают израильтяне.

Также добавлена иллюстрация с Зеленским, в руках которого тузы с изображением российских самолетов Ту-22М3.

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